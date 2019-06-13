Поликлиника-долгострой открылась в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Поликлиника, которая строилась с 1990 года, открылась в Моздокском районе Северной Осетии.

"Объект простаивал несколько лет. Однако благодаря содействию федерального центра отныне моздокчане смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях", - сказал на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Строительство поликлиники началось еще в 1990 году. В 2010 году часть поликлиники была сдана в эксплуатацию, но из-за проблем с финансированием строительство второй части было заморожено. Завершение строительства стало возможным благодаря выделению средств в 2018 году в рамках распоряжения правительства РФ "О перечне мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2018-2025 годы в приоритетном порядке".

Всего в 2018 году из резервного фонда правительства РФ было выделено 110 млн рублей, из них, 109 - федеральные средства, 1 млн рублей выделен из республиканского бюджета.

В реконструированном здании расположено отделение детской и взрослой реабилитологии, а также женская консультация. Вся поликлиника состоит из трех корпусов и разделена на взрослую и детскую.

В новой поликлинике смогут обслуживать до 850 человек в смену. В медучреждении будут оборудованы кабинеты для врачей, лаборатория, процедурные, зал лечебной физкультуры и малая операционная. Пациентам будут предоставляться услуги по теплолечению, будут действовать бассейн, ванны, также в поликлинике будет создана водолечебная кафедра.

Также в 2020 году в городе Моздок планируется построить новый родильный дом.