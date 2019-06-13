Пятиэтажное здание на 750 мест построят в Севастополе для Театра танца им. Елизарова

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Новое пятиэтажное здание, которое планируется к 2023 году построить в Севастополе для Театра танца имени Вадима Елизарова, будет рассчитано на 750 мест, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

"Новое здание театру построят на озелененной территории, которая станет естественным продолжением городского парка. В новом пятиэтажном здании планируется разместить зрительный зал на 750 мест, сцену с боковыми карманами, репетиционный зал, административные и хозяйственные помещения, кассовый вестибюль, гардероб и лифтовые холлы. Также будет оборудована подземная автостоянка", - говорится в сообщении.

Площадка для Театра им. Елизарова будет построена по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Уточняется, что здание на улице Руднева приспособят для посетителей с ограниченными физическими возможностями. Прилегающая к театру территория будет благоустроена.

Согласно данным департамента капитального строительства Севастополя, площадь здания - 10,85 тыс. кв. м. 28 мая от Главгосэкспертизы было получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первом этапе. Такой аудит проводится Главгосэкспертизой в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью от 1,5 млрд рублей.

Севастопольский академический театр танца основан в 1999 году заслуженным артистом Украины Вадимом Елизаровым на базе спортивно-танцевального клуба. Особенностью театра является то, что основным направлением в его постановках является бальный танец. В репертуаре труппы - спектакли и танцевальные шоу, неоднократно коллектив находился с гастролями в дальнем зарубежье.