Все аварийное жилье в КБР будет расселено до конца 2024 года по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР), проживающие в аварийных домах, будут переселены в благоустроенные квартиры к концу 2024 года в рамках мероприятий национального проекта "Жилье". Всего планируется расселить 58 многоквартирных домов, сообщил в четверг журналистам зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"У нас аварийное жилье составляет 17 тыс. квадратных метров, мы разработали свой региональный проект, вошли в соответствующий национальный проект и в течение 6 лет, до конца 2024 года запланировано получение из федерального бюджета 500 млн рублей с соответствующим софинансированием из бюджета КБР. Все [жители] 58 домов, которые сейчас находятся в аварийном состоянии в КБР, будут переселены в благоустроенные дома, благоустроенной квартиры", - сказал Болотоков в ходе пресс-конференции.

По его словам, в 2019 году работы по строительству таких домов уже начаты. "В этом году уже начали работать на территории Зольского района, проводятся соответствующие конкурсные мероприятия, будет освоено 41 млн рублей, построено три многоквартирных дома", - добавил чиновник.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).