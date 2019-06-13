Около 350 млн рублей направят на строительство дороги от Владикавказа до Моздока

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Около 350 млн рублей будут направлены в 2019 году на строительство дороги, которая напрямую свяжет Владикавказ с самым отдаленным Моздокским районом. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев на совещании под председательством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

"В 2019-2020 годах на указанном объекте дорожного строительства предстоит освоить более 2 млрд рублей, из них около 350 млн рублей направят уже в этом году", - сказал Солиев.

Дорога протяженностью 57,3 км пройдет мимо населенных пунктов Зильги, Батако, Хурикау и Малгобек. Она почти в два раза позволит сократить время следования из Владикавказа в Моздок и в обратном направлении. Аграрии Моздокского района испытывают существенные трудности, связанные с доставкой выращенной продукции во Владикавказ для ее последующей реализации. Они вынуждены пользоваться объездным маршрутом, проходящем по территории Кабардино-Балкарии, что приводит к потерям времени и существенному росту накладных расходов.

Глава республики отметил необходимость обустройства площадок для санузлов, создания несколько точек, оборудованных стационарной телефонной связью. По линии МВД есть планы по размещению двух постов, призванных обеспечить правопорядок и необходимый уровень безопасности дорожного движения.

Более 25 лет указанная дорога не эксплуатировалась. Вячеслав Битаров регулярно поднимал этот вопрос во время деловых встреч с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Дмитрием Медведевым.