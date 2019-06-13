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Северный Кавказ

Первый центр цифрового образования IT-cube появится в Дагестане до конца 2019 года

Центр будет функционировать на базе Малой академии наук региона

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Открытие центра цифрового образования детей IT-cube планируется до конца текущего года в Махачкале в рамках нацпроекта "Образование". Обучение в центре будет бесплатным, планируемый охват - не менее 400 детей, сообщается на сайте Министерства образования и науки Дагестана.

"Открытие центра цифрового образования детей IT-cube состоится в Дагестане в октябре текущего года. Проект реализуется Министерством образования и науки Дагестана в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Центр будет функционировать на базе Малой академии наук Дагестана в Махачкале", - говорится в сообщении.

Первый в Дагестане

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Дагестана, это будет первый в республике центр цифрового образования IT-cube. Отмечается, что занятия в новом центре будут проходить в специально оборудованных лабораториях по шести направлениям - "Основы программирования на языке Python", "Системное администрирование", "Базовый курс по программированию на языке Java", "Мобильная разработка и VR/AR", "Кибергигиена" и "Вasic Coding Skills С-подобных языков программирования".

Образовательный процесс в центре будет выстроен на основе проектной деятельности - научных исследований или инженерно-технических разработок. "Идеи и заказы проектов будут представлены интеллектуальными партнерами, в числе которых "Яндекс. Лицей", 1С, "IT Школа Samsung", "Крибрум" и Microsoft "Лего". Ребята научатся разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность, креативно мыслить и работать в команде", - сообщает министерство.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, открытие данного центра позволит не только увеличить доступность дополнительного образования и расширить его разнообразие, но и поможет школьникам в выборе будущей профессии. "Мы рассчитываем, что IT-cube станет своего рода кузницей кадров в сфере интернет-технологий, которые уже сегодня во многом определяют экономику нашей страны", - приводятся на сайте ее слова.

Бесплатное обучение

"Обучение в центре будет бесплатным, по предварительному отбору. Планируемый охват - не менее 400 детей 10-18 лет. Запись на обучение уже открыта в Малой академии наук Дагестана. Для всех желающих на платформе "Яндекс. Лицей" размещены пробные варианты онлайн-тестирования на достаточные знания математики и логики", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, центры IT-cube создаются в 16 регионах России, которые наряду с Республикой Дагестан стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках реализации нацпроекта "Образование". Федеральным оператором Центра цифрового творчества IT-cube выступает Фонд новых форм развития образования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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