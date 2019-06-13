Проект создания крупнейшего в Дагестане тепличного комплекса получил статус приоритетного

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Инвестиционный проект по строительству крупнейшего в Дагестане тепличного комплекса стоимостью 2,5 млрд рублей получил статус приоритетного, сообщается в четверг на странице Корпорации развития региона в "Инстаграме".

"Инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса ООО "Югагрохолдинг" в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы", реализуемый при поддержке Корпорации развития Дагестана, получил статус приоритетного инвестиционного проекта. Строительство современного тепличного комплекса площадью 21,2 га и стоимостью в 2,5 млрд рублей находится на втором этапе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная специализация строящегося комплекса - выращивание томатов, огурцов для реализации овощной продукции на территории России. "В связи с преобладанием импорта в структуре обеспечения населения республики и страны в целом овощами проект является значимым с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Планируемый урожай за год, по данным специалистов, составит 2,5 тыс. тонн", - утонили в корпорации.

Ожидается, что при выходе на полную проектную мощность в тепличном комплексе будет создано более 200 рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 85 млн рублей. "В рамках реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа Корпорацией развития Дагестана в проект "Югагрохолдинг" уже вложено 216 млн рублей. За 2019 год планируется создание до 70 рабочих мест", - сообщили в корпорации.

Ранее сообщалось, что первая очередь данного тепличного комплекса открылась в ноябре 2017 года. Основная специализация тепличного комплекса - выращивание томатов для продажи в России.