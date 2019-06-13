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Северный Кавказ

В КБР заработала региональная навигационная система

Ранее региональные власти планировали запустить систему в конце 2017 года

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Региональная новигационно-информационная система на базе технологии ГЛОНАСС заработала в Кабардино-Балкарии (КБР) 1 июня, сообщил журналистам зампред правительства республики Владимир Болотоков. Ранее региональные власти планировали запустить систему в конце 2017 года.

"Мы запустили наконец-то систему ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской Республики, уже подключаются предприятия, которые имеют транспорт, подключены все автобусы "Каббалкавтотранс", спецтехника регоператора по вывозу мусора "Экологистика" <...>, уже 52 машины, мы отслеживаем их работу. К слову, на общественном транспорте будут отслеживать соблюдение расписания", - сказал Болотоков.

Оператором региональной системы является государственное казенное учреждение "Безопасная республика". "Штат его укомплектован, состоит всего из двух человек", - уточнил чиновник и добавил, что услуги по отслеживанию транспорта обойдутся в 216 рублей в месяц.

По его словам, в ближайшее время к системе планируется подключить все школьные автобусы, весь общественный транспорт, машины скорой помощи.

Российская система ГЛОНАСС - аналог американской GPS - предназначена для определения координат в реальном времени с использованием спутниковых сигналов и передачи потребителям. Система насчитывает 27 космических аппаратов.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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