Администрация Благовещенска разработала интерактивную карту развития города

БЛАГОВЕЩЕНСКА, 14 июня. /ТАСС/. Администрация Благовещенска разработала интерактивную карту города, по которой можно увидеть, как развивается столица Приамурья, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Уникальный проект включает более 400 объектов с географическими координатами и фотографиями. Карта включает разделы по реализации программ по благоустройству "Городская среда", по переселению из аварийного жилья, а также капитальные вложения в сфере образования, спорта, культуры, ЖКХ, в том числе мероприятия по ремонту улично-дорожной сети города", - говорится в сообщении.

Карта развития города за 2014-2019 годы размещена на главной странице сайта администрации города Благовещенска, также с ней можно ознакомиться с мобильного телефона, используя QR код. В раздел отчетного периода до 2019 года вошли социально значимые объекты, как отремонтированные, так и модернизированные и построенные. Кроме того, отражены ремонтные работы улично-дорожной сети города, указаны адреса и территории, где появились современные светофорные объекты, освещение, оборудованные тротуары и произведена замена дорожного полотна. В планах развития города представлены проекты городских общественных территорий и спортивных объектов, школ, дошкольных учреждений, берегоукрепления и реконструкции площади Ленина, художественной архитектурной подсветки городских зданий, а также объекты улично-дорожной сети города и дворовые территории, которые будут отремонтированы в 2019 и последующих годах.

"Теперь каждый житель Благовещенска, зайдя на интерактивную карту, может увидеть, какой объем работы был проделан администрацией города совместно с депутатским корпусом. Как видно по отметкам, практически весь город охвачен теми или иными работами. Это и дворовые территории, и места массового отдыха, и дороги. Объектов оказалось очень много и, безусловно, карта будет еще дополняться. А самое главное - теперь можно посмотреть, какая работа еще предстоит", - приводятся в сообщении слова мэра города Валентины Калиты.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова, сейчас в карте отражено, как развивался город с 2014 по 2019 годы, в нее включены также планы, известные по 2019 году. Кроме того, она будет пополняться новыми данными, согласно тому, какие "планы будут определяться и вырисовываться на перспективу".