Кукольное домостроение. Как инженер из Иванова открыл мастерскую игрушек

Михаил Градусов — высокий мужчина с окладистой бородой, как у лесоруба. Деревья он не рубит, зато создает из них игрушки, которые покупают и за рубежом. Вдохновила его на этот проект двухлетняя дочь

— По сути, вся эта история родилась из обычного желания нашей дочери улучшить жилищные условия своих кукол, — рассказывает Градусов, улыбаясь в бороду. — Ребенку захотелось иметь игрушечный дом. Мы с супругой начали искать в интернете варианты того, что можно приобрести. Пересмотрели десятки кукольных домов и поняли, что ничего удовлетворяющего нас по цене и качеству нет. Были, конечно, достойные игрушки европейских производителей, однако стоили они очень дорого. В итоге зародилась мысль о том, что в общем-то можно попробовать сделать такой домик самостоятельно. Михаил Градусов по образованию инженер промышленной автоматизации, долгое время работал по специальности в крупной зарубежной компании. Чертежи и конструкторская документация ему понятны и близки. На разработку схем для первого домика ушло около двух месяцев. Говорит, что проектом занимался по вечерам после работы, не спеша, для души. Готовые чертежи отдал на стороннее производство, и там собрали первый кукольный дом с настоящей деревянной лестницей, открывающимися ставнями, дверями, засовами и замочками. Дочка была в восторге.

Дальше — больше. Появились заказы от друзей, знакомых. Так от индивидуального домостроения Градусов плавно перешел к массовому. Линейка игрушек начала расширяться, появились новые модели домиков, люльки, кроватки. Одновременно с этим встал вопрос о запуске собственного предприятия, разработке концепции, продвижении бренда, наборе сотрудников. — Изначально, когда я запускал этот бизнес, мне хотелось выстроить такую модель, при которой я занимался бы исключительно разработкой макетов и продажами, это мне кажется более интересным. При этом весь продакшн я планировал отдать на подряд. И первое время именно так и было, пока я не понял, что все мои наработки, которые я отдаю в производство, выпускаются под сторонними брендами с явным демпингом. Кроме того, стали возникать сложности со сбытом: практически из-под носа у меня начали уводить клиентов. И тогда я понял, что нужно локализовать производство в одном месте — от проекта до упаковки, — рассказывает Градусов. Хочешь свое производство — сделай его сам Запустить свой цех — значит найти помещение, купить станки, вытяжки, расходные материалы, инструменты, оборудовать рабочие места, найти сотрудников. Это все деньги, и весьма немалые. По словам Михаила, ему крупно повезло: арендованное помещение для будущей мастерской досталось по вполне сносной цене, а дорогостоящие станки — фрезеровочный и лазерный — он разработал и собрал сам. "Комплектующие заказывал по отдельности, что-то заказывал из Китая, что-то купил у нас. Благодаря этому удалось изрядно сэкономить. Подобные аналоги стоят примерно 1–1,2 млн рублей, мне же один станок обошелся примерно в 200 тыс. рублей. В целом на оборудование ушло около 500 тыс. рублей. Пришлось брать кредит, но отбил его довольно быстро", — объясняет Михаил.

Он проводит для меня экскурсию по мастерской, которая состоит из четырех просторных цехов — лазерной резки, обработки, покраски, сушки и сборки. Отдельное помещение занимают стеллажи с заготовками, краской и прочими расходниками. Все аккуратно расфасовано и пронумеровано. В малярном цеху пахнет краской, стены — нежно-розовые от разлетающихся из пульверизатора капель. Неподалеку на специальном столе-сушилке стоят уже выкрашенные детали будущих домиков — каркасы стен, миниатюрные резные двери, окошки со ставнями в форме сердечек и именные фоторамки. Их, говорит Михаил, частенько заказывают в качестве подарков. "В качестве основного материала используется высококачественная деревянная плита. Краску мы покупаем в Италии: она устойчива к истиранию, слюне, абсолютно не аллергенна — это важно, когда речь идет о здоровье детей. Окраска осуществляется по запатентованной технологии с многоступенчатой сушкой. Таким образом, на изготовление одного домика в среднем уходит около трех дней", — объясняет наш собеседник.

Цех сборки от пола до потолка заставлен белыми картонными упаковками с логотипом Gradss — под этим брендом реализует свой товар Градусов. На этикетках надписи, как в кондитерском магазине: "Малиновый джем", "Мятный зефир", "Апельсиновый пудинг" — это названия моделей домиков. На огромном столе в центре зала стоит несколько выставочных образцов: уют, волшебство, детская аура радости и счастья. Бизнес трех месяцев Сейчас на предприятии у Михаила, кроме него самого, работают еще два сотрудника. В "высокий" сезон, когда количество заказов значительно возрастает, приходится привлекать дополнительные силы. С сентября по декабрь в мастерской трудится до десяти человек. "Игрушечный бизнес — сейчас могу точно сказать — бизнес трех месяцев: с начала сентября по конец декабря. Именно на этот период приходится самая большая маржинальность. Весь остальной год — это заигрывание с покупателем", — объясняет Михаил. По его словам, за четыре года активной работы предприятие произвело несколько тысяч различных игрушек. Средний чек — 8 тыс. рублей. Активнее всего такой товар покупают жители Москвы и Центральной России. Также бывают заказы из Белоруссии, Казахстана и Германии. Товар продают через собственный интернет-магазин и на крупных федеральных интернет-площадках.

Описание Михаил Градусов © Таисия Кириллова/ТАСС

Сегодня в ассортименте предприятия 12 моделей игрушек — несколько видов домиков, мотоциклы-качалки, лошадки, люльки и коляски. Градусов намерен расширить производственную линейку, добавив в нее домики-бизиборды, состоящие из всевозможных кнопок, выключателей, щеколд и замочков. Такие игрушки помогают развивать мелкую моторику у детей.

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