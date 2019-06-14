Дожди и грозы пройдут в регионах Центральной России в выходные

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дожди, грозы, а также понижение температуры ожидается в большинстве регионов Центрального Федерального округа в ближайшие выходные. Об этом в пятницу сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дожди пройдут 15 и 16 июня в Тверской, Липецкой, Тульской областях, столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше отметки в плюс 23 градуса, в ночные часы - плюс 9-12. В Брянском регионе также будет дождливо в предстоящие двое суток, но сохранится теплая погода - до плюс 26 градусов в дневные часы. В Воронежской области в субботу синоптики обещают до плюс 29 градусов, в воскресенье - не ниже плюс 25, прогнозируются небольшие дожди. В Смоленской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера пятницы и днем в субботу ожидаются небольшие дожди, при этом температура воздуха понизится на три градуса, до плюс 25, воскресенье будет солнечным, кратковременные дожди возможны в понедельник.

В Тамбовской области в субботу вечером, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь, возможны грозы, ветер 4-9 м/с, во время осадков порывы могут достигать 16 м/с, температура воздуха ночью 14-16 тепла, днем до плюс 25 градусов. В воскресенье характер погоды несколько изменится: по-прежнему, будет свежо, но солнечно, дождей в этот день не ожидается. В Ивановской области в субботу из-за антициклона установится прохладная погода с ночными температурами до плюс 6 градусов, днем до плюс 17 градусов. Однако уже в воскресенье немного потеплеет, появится облачность, ночная температура вернется к обычным для середины июня значениям - днем до плюс 21, ночью около плюс 11.

В Рязанской и Владимирской областях переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер порывистый до 17 м/с. Температура воздуха в регионах, по данным гидрометцентров, в субботу не поднимется выше отметки в плюс 23 градуса днем и 12 тепла ночью, в воскресенье - до плюс 25 днем и плюс 13 ночью. По данным Ярославского ЦГМС, в регионе с пятницы похолодает - солнечная погода сменится пасмурной, днем температура не поднимется выше плюс 20 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 4, осадков не ожидается. В Костромской области еще холоднее - температура воздуха днем до плюс 17, ночью до плюс 4, возможны кратковременные дожди.

Синоптики Орловской и Калужской областей предупреждают о сильном дожде с грозой в субботу, ветер до 14 м/с, температура воздуха до плюс 27 днем и около плюс 17 ночью. В воскресенье в регионах значительно похолодает - днем столбик термометра покажет около плюс 22, ночью до плюс 14 градусов, ветер до 7 м/с. В Белгородской области значительно теплее - в субботу до 26 тепла, в воскресенье - до плюс 30 градусов, осадков синоптики не обещают.