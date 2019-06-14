Площадь посевов, пораженных градом в Крыму, выросла до 7,6 тыс. га

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Площадь поврежденных посевов и посадок овощей в Крыму, из-за выпавшего 5 июня града, по уточненным данным, увеличилась более чем в два раза до 7,6 тыс. га, что составляет около 1,5% от площади всех посевов в республике, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

5 июня из-за града было повреждено 3,5 тыс. га посевов, что составляет 0,6% от их общей площади в Крыму. 7 июня в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. В некоторых местах уровень воды превышал 1 м, автомобили оказались затоплены почти по крышу, были подтоплены десятки участков дорожной сети, без электроснабжения на период до нескольких часов остались 12,5 тыс. человек.

"По уточненным данным, на сегодняшний день, площадь, поврежденная градом в Крыму, увеличилась до 7,6 тыс. га. Сумма ущерба подсчитывается", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, задержка с подведением данных о повреждениях была связана с тем, что поля были затоплены водой после ливней и требовалось время, чтобы вода сошла.

В регионе на 14 июня объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал, 20-25 м/с.