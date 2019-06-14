Около 40 автомобилей ралли "Париж - Пекин" припарковались на главной площади Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Участники ретро-ралли "Париж - Пекин" добрались до Новосибирска и припарковали свои машины на площади Ленина в центре города. Выставка ретро-автомобилей будет доступна горожанам до утра 16 июня, когда гонщики отправятся дальше по маршруту. Об этом сообщил ТАСС представитель одного из двух российских экипажей, принимающих участие в соревнованиях, житель Барнаула Сергей Рауглин.

"Стартовали [участники] с Пекина 2 июня, а финиш будет 7 июля в Париже. Пробег почти 15 тыс. километров. Участники из 20 стран мира, даже из США, Австралии", - сказал собеседник агентства, отметив, что всего в ралли участвуют 120 автомобилей, но не все они выставлены на площади Ленина.

Рагулин пояснил, что его вместе с товарищем по команде участвует в гонках на советской "Волге", второй российский экипаж выступает на ВАЗ-2103. Он также отметил, что самая старая машина, принимающая участие в гонке, выпущена в 1907 году. Лидирует в гонке на данный момент автомобиль Bentley Super Sport 1925 года выпуска.

По словам собеседника агентства, до Новосибирска не все автомобили добрались своим ходом, 20 машин с границы с Монголией привезли на эвакуаторах, здесь их должны починить, и они продолжат заезд.

"Следующим пунктом станет Павлодар, потом Нур-Султан. Далее через Казань и Ленинградскую область в Прибалтику, потом Латвия, Германия и Париж. У Эйфелевой башни будут встречать", - уточнил Рагулин.

О ралли

Международное ралли "Пекин - Париж" проходит раз в три года, впервые оно состоялось в 1907 году, и тогда в нем было лишь пять автомобилей-участников из Франции, Голландии и Италии. Сегодня, по данным организаторов, участники представлены в двух категориях - автомобили выпущенные до 1941 и до 1976 годов.

Маршрут ралли рассчитан на 35 дней, ежедневно автомобили проезжают от 500 до 700 км. По условиям соревнований, техническое сопровождение старинных машин не допускается - возникающие на трассе проблемы члены экипажей должны решать самостоятельно, однако, организаторы помогают с эвакуацией машин, у которых возникли серьезные поломки.