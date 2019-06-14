Фестиваль "Арт-Овраг" открылся в новом культурном центре города Выкса

ВЫКСА/ Нижегородская область/, 14 июня. /ТАСС/. Открытие девятого ежегодного фестиваля "Арт-Овраг", который проходит в Выксе Нижегородской области с 14 по 16 июня, состоялось в новом многофункциональном центре "Павильон Будущего". В церемонии открытия фестиваля принял участие мэр Владимир Кочетков.

"Арт-Овраг" получил свое название благодаря оврагу в центральном парке культуры и отдыха города Выкса, где прошли основные события первого фестиваля в 2011 году. В рамках программы этого года состоятся концерты российских музыкантов, спектакли, спортивные мероприятия, открытия арт-объектов, в том числе первого в России индустриального стрит-арт парка на территории действующего предприятия - Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Цель "Арт-Оврага" - вовлечение жителей города в культурную повестку фестиваля.

"Это девятый фестиваль "Арт-Овраг", тема в этом году - "Когда сегодня становится завтра". Нам очень хочется, чтобы в этом городе становилось как можно больше ответственных людей - ответственных не только за себя, но и за город, в котором они живут и работают", - сказала организатор фестиваля Ирина Седых. А мэр Кочетков добавил, что механизмы, которые использовали организаторы фестиваля, помогли во многом выстроить диалог с большинством горожан.

"Павильон будущего" построен по проекту архитектурного бюро "Новое", известного своими проектами в Парке Горького и Музее Москвы. Один из основателей бюро - Сергей Неботов - поделился, что идея проекта, получившего воплощение в городском парке, стала большим вызовом для молодых авторов. Павильон станет площадкой для лекций, мастер-классов и кинопоказов. Планируется, что здание будет включать в себя смотровую площадку, летний кинотеатр и залы для различных мероприятий.

Архитектор рассказал, что форма павильона сама "разрезает его на два независимых", что позволяет проводить в нем одновременно несколько мероприятий. "Когда мы придумывали его архитектуру, мы постарались в достаточно компактном объеме заложить максимум возможностей для городского взаимодействия", - сказал Неботов.

В рамках открытия молодые местные исполнители представили гимн в жанре рэп собственного сочинения, посвященный городу и фестивалю. Потом состоялся метеоперформанс "Переменная облачность", созданный драматургом Михаилом Дурненковым совместно с жителями города в рамках Лаборатории Практика Постдраматурга.

Арт-объекты и хип-хоп шоу

Гостей фестиваля в первый день ждет открытие арт-объектов "Фабрика будущего" Марии Кечаевой и "Бинарные часы" Андрея Матчина. Как рассказал куратор фестиваля Антон Кочуркин, "Бинарные часы" - сложная технически конструкция, содержащая мультимедийную начинку. Скульптура показывает время, но ее можно настраивать и через социальные сети, благодаря чему она будет отражать эмоции жителей города.

В поэтическом хип-хоп шоу "Король поэтов" примут участие выпускники "Фристайл-мастерской" Льва Киселева (RE-pac). Десять исполнителей выступят на сцене в ролях Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других поэтов Серебряного века, а затем столкнутся в хип-хоп баттлах, и зрители выберут лучшего артиста.

Фестиваль проходит в Выксе каждое лето с 2011 года, он организован по инициативе Объединенной металлургической компании (ОМК). За девять лет в городе благодаря фестивалю было создано 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов.