Около 200 IT-специалистов участвуют в Симферополе в полуфинале конкурса "Цифровой прорыв"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около 200 IT-специалистов участвуют в очном полуфинале конкурса "Цифровой прорыв", который начался в Симферополе на базе Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского. Старт полуфиналу дали глава республики Сергей Аксенов и и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

"Мы рады, что Крым становится всероссийской площадкой для проведения конкурсов. IT-технологии - важное направление для развития нашей жизни. Мы понимаем, что цифровая экономика - это действительно тот прорывной момент, на который рассчитывает вся страна. Точность, скорость, прозрачность принятия решений", - отметил Аксенов.

По его словам, важным моментом является то, что в ходе конкурса будут разрабатываться конкретные проекты, цифровые сервисы в разных отраслях. "Крым готов стать пилотной площадкой и предоставлять возможности для реализации любого всероссийского проекта", - сказал он.

В очном полуфинале участвуют специалисты в области информационных технологий, управления проектами, дизайна, показавшие наилучшие результаты в отборочном этапе в Республике Крым. За 36 часов участники в командах от трех до пяти человек будут работать над проектами в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. Лучшие специалисты попадут в финал, который состоится в сентябре.

Как уточнили ТАСС организаторы, финалисты конкурса от Крыма, их количество и проекты, которые будут представлены в финале, определятся в воскресенье.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.