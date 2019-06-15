Индустриальный стрит-арт парк открылся на фестивале "Арт-Овраг" в Выксе

ВЫКСА/ Нижегородская область/, 15 июня. /ТАСС/. Первый в России индустриальный стрит-арт парк открылся в субботу на территории действующего Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Художник Алексей Лука разместил роспись на одном из фасадов предприятия в рамках девятого ежегодного фестиваля "Арт-Овраг", который проходит в городе Выкса Нижегородской области с 14 по 16 июня.

"Проект индустриального стрит-арт парка инициирован заводом, он запланирован на ближайшие десять лет. Каждый год после внутреннего конкурса среди промышленных сооружений завода выбирается фасад здания, далее кураторская группа выбирает художника, который будет этот фасад расписывать. Таким образом, в течение десяти лет мы соберем огромную серьезную коллекцию лучших российских стрит-арт художников", - рассказала журналистам куратор проекта Ольга Погасова.

Куратор обратила внимание, что при создании произведения автор изучает то, что присходит внутри цеха, который расписывает. "В этом году победителем стал цех "ВМЗ-техно", на росписи, которую приготовил художник Алексей Лука, можно увидеть элементы деталей", - сказала она. Помимо этого, автор использовал цвета, которые преобладают внутри цеха.

Управляющий директор ВМЗ Александр Барыков сказал, что руководство стремится развивать завод в разных направлениях: организовывать новые производства, совершенствовать пространства действующих цехов. "При создании [произведения], общении с автором работники предлагали идеи, которые были реализованы, наши люди принимали участие и в самой росписи", - сказал он.

По словам Погасовой, в стрит-арт парке будут участвовать российские художники. "Хочется иметь в России место, где бы все направления и яркие художники были представлены", - отметила куратор и добавила, что автор, который оставит роспись в следующем году, пока не определен. "Художник выбирается по принципу стилистического разнообразия, роспись Луки отсылает зрителя к искусству XX века - кубизму, авангарду - поэтому в следующем году это будет какое-то другое направление", - пояснила она.

О фестивале

"Арт-Овраг" получил свое название благодаря оврагу в центральном парке культуры и отдыха города Выкса, где прошли основные события первого фестиваля в 2011 году. В рамках программы этого года состоятся концерты российских музыкантов, спектакли, спортивные мероприятия, открытия арт-объектов. Цель "Арт-Оврага" - включение жителей города в его культурную повестку.

Фестиваль проходит в Выксе каждое лето с 2011 года, он организован по инициативе Объединенной металлургической компании (ОМК). За девять лет в городе благодаря фестивалю было создано 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов.