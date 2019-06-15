Фестиваль народного творчества "Беноевская весна" прошел в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Уникальное здание администрации, новый мост, мини-отель и железный трон появились в высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни в рамках пятого фестиваля народного творчества "Беноевская весна". В программу были включены десятки спортивных и культурных мероприятий, на нескольких площадках прошли народные гуляния, национальные игры, художественные выставки, сельскохозяйственная ярмарка и скачки с розыгрышем денежных призов.

Железный трон и администрация в виде башен

Фестиваль "Беноевская весна" - инструмент для развития горного района, и ввод в эксплуатацию социальных объектов - его неотъемлемая часть. В этом году день начался с открытия моста протяженностью 32 метра на автодороге Саясан - Беной - Ведено, а вслед за ним двери распахнуло одно из самых уникальных зданий администрации села в России, напоминающее старую чеченскую крепость. Комплекс состоит из пяти сторожевых башен, четыре из которых расположены по углам, а одна большая - по центру.

"Это уникальный комплекс, стилизованный под древние чеченские башни. Уверен, что не только жители Беноя и всего Ножай-Юртовского района оценят это прекрасное строение, но и многочисленные туристы, с удовольствием приезжающие в этот горный край. Башенный комплекс великолепно гармонирует с окружающей природой", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Достопримечательностью района станет и железный трон из сериала "Игра престолов", установленный на территории культурно-этнографического комплекса в Беное. За возможностью его занять для фотографии уже выстроилась очередь из туристов. Не остались без внимания и киноманы, предпочитающие фэнтези более романтические турецкие сериалы. Для них соорудили качели, изготовленные по аналогии с теми, которые показаны в картине "Ветреный". Они украшены декоративными элементами, а прилегающая территория оснащена атмосферным освещением и площадкой для проведения мероприятий.

"Это на самом деле очень хорошая идея - обернуть увлечение людей сериалами в средство привлечения туристов. Муж пошел фотографироваться на троне, а я жду своей очереди, чтобы покататься на качелях. Здесь вид более красивый даже, чем в самом сериале "Ветреный", - поделилась Елена, приехавшая с мужем из Ростова.

Джигитовка и национальные танцы

Особенностью фестиваля в этом году стал новый вид состязаний - джигитовка. Участники, одетые в национальную одежду, продемонстрировали умение владеть луком, саблей и скакунами. Вдохновившись их мастерством, свои навыки в джигитовке показали и почетные гости фестиваля, актеры и продюсер турецкого сериала "Воскресший Эртугрул", в котором недавно снялся сын главы Чечни Адам Кадыров.

В рамках фестиваля также традиционно прошли скачки с участием около 70 чистокровных скакунов и национальные игры в 10 дисциплинах: волейбол, борьба на поясах, армрестлинг, поднятие камня, бег с камнем, лазание на бревно, поднятие тяжести, ходьба на ходулях и перетягивание каната. Командное первое место по итогам "Национальных игр" заняли представители Шалинского района. Второе и третье места поделили команды города Грозного и Ножай-Юртовского района.

Во второй половине дня жители и гости республики смогли посмотреть финал ежегодного республиканского фестиваля - конкурса парного национального танца. В нем приняли участие более 120 человек. Гран-при завоевали представители танцевального ансамбля "Вайнах" Милана Астамирова и Хасан Мусалаев. Молодой человек в качестве приза получил ключи от квартиры от фонда Кадырова, а девушка - денежную премию.

Также впервые на фестивале проводили профосмотр населения, для этих целей в горный район прибыла бригада специалистов Федерального медико-биологического агентства России на специализированном транспорте. В составе делегации пятьдесят специалистов разных профилей - от неврологов и офтальмологов до кардиологов и хирургов. Пройти диспансеризацию в Беной-Ведено сможет любой желающий с 15 до 20 июня. Кадыров уже проверил зрение у специалистов.

Праздник с кавказским акцентом

Фестиваль посетили сотни человек, в том числе гости из Саудовской Аравии, Польши, Турции, Китая, Иордании и Германии. По словам туристов, живописная природа и гостеприимство местных жителей делают фестиваль уникальным. "Еще несколько лет назад мне казалось, что Чечня - самое опасное место в России, а сейчас я приезжаю сюда провести отпуск с семьей. На фестивале уже второй раз. Как всегда, все на высшем уровне и со своим колоритом", - поделилась Ирина из Москвы.

В отличие от Ирины, житель Грозного Адлан в первый раз в Ножай-Юртовском районе, но, по его словам, не в последний. "Стыдно в этом признаться, но я раньше не был в этих местах. Хожу словно турист и восхищаюсь. У нас, конечно, все горные районы красивые, но здесь своя атмосфера, на следующий фестиваль приеду с семьей", - отметил он.

Фестиваль "Беноевская весна" проводится ежегодно в горном Ножай-Юртовском районе Чечни в рамках проекта по возрождению национальной культуры чеченского народа. В прошлом году он проходил с 13 по 15 мая. В муниципалитете открыли завод по розливу родниковой воды, мечеть и медресе.