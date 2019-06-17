Генпрокуратура: объем сброса сточных вод в Амур снизился на 35,9 млн кубометров

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Российские регионы снизили объем сброса сточных вод в Амур в 2018 году на 35,9 млн кубометров. Об этом сообщил, выступая в понедельник на заседании российско-китайского круглого стола, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

Проходящий в Хабаровске круглый стол посвящен вопросам защиты природных ресурсов. Участие в нем принимают представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР.

"На берегах Амура последствия экологических проблем ощутимы наиболее остро. Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромный объем сточных вод. Вместе с тем в 2018 году их количество с нашей стороны снизилось на 35,89 млн кубических метров и составило 687,24 млн кубических метров, из которых недостаточно очищен 261 млн кубических метров. Полностью неочищенные воды практически исключены; там, где они остались, проводится работа; надеемся, в ближайшее время это будет решено", - сказал Надыршин.

Положительная динамика, по его словам, была достигнута в том числе за счет активизации деятельности органов прокуратуры. Амурская басейновая природоохранная прокуратура составила перечень хозяйствующих субъектов, сбрасывающих сточные воды, и сформировала долгосрочный план их проверок. Проведенные проверки, отметил Надыршин, показали, что администрации городов и районов, предприятия допускают ненадлежащую эксплуатацию объектов ЖКХ. Где-то очистные сооружения отсутствуют либо очистка стоков недостаточна.

Всего за 2018 год и четыре месяца этого года выявлена тысяча нарушений законов в области охраны водных объектов, для их устранения было внесено 276 представлений. В итоге 150 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На незаконные правовые акты принесено 133 протеста, в суды направлено 76 исков о понуждении предприятий к нормативной очистке. 144 юридических лица привлечены к административной ответственности.

Бассейн Амура занимает значительную часть российского Дальнего Востока. Река с многочисленными притоками занимает площадь почти 2 млн кв. км. Среди наиболее полноводных притоков - реки Зея, Шилка и Уссури.