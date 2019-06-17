В ходе административной реформы власти Приморья перераспределят 211 млн рублей расходов

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Объем перераспределенных расходов на зарплаты сотрудников правительства Приморского края, которое должно появиться к 2020 году, составит 211 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции первый вице-губернатор края Вера Щербина.

Как ранее рассказал ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко, администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу текущего года и заработает в новом виде в начале 2020 года. Структуру возглавит председатель правительства, основным претендентом на этот пост является Щербина.

"Мне сейчас подсчитали, что где-то у нас на 211 млн рублей будет больше расходов в связи с тем, что у нас будут лица, замещающие госдолжности. Но мы эти 211 млн ищем внутри себя, за счет сокращения некоторых расходов и сокращения штатов. У нас вакансий очень много. Вся задумка была в том, чтобы поднять заработную плату тем, с кого мы спрашиваем, чтобы найти на рынке конкурентоспособных специалистов", - пояснила вице-губернатор.

Она подчеркнула, что дополнительных затрат на преобразование администрации Приморья в правительство не потребуется. Такое условие поставило региональным властям Министерство финансов РФ.

Первым шагом на пути к реформе должно стать изменение устава региона, этот вопрос планируется вынести на рассмотрение депутатов законодательного собрания края в июне. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития региона, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно с местными жителями, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.