Власти Набережных Челнов планируют назвать улицу в честь китайской корпорации

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Одна из улиц в Набережных Челнах (Татарстан) получит название в честь крупного китайского производителя электроники и бытовой техники Haier. Об этом сообщил журналистам в рамках делового форума "Татарстан-Хэйлунцзян" на полях российско-китайской "Экспо" глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Эта улица появится. Мы планируем назвать, такое решение принято", - сказал он.

В 2015 году компания инвестировала $50 млн в строительство своего первого завода по производству холодильников в Набережных Челнах. Производство было запущено в апреле 2016 года. После почти трех лет развития, объем продаж холодильников в России в денежном выражении превысил $100 млн. Для местного населения было создано более 580 рабочих мест.

О компании

Haier считается одним из ведущих производителей электроники Китая, продукция представлена на рынке около 100 стран. В 2017 г. глобальный оборот корпорации превысил 30 млрд долларов с чистой прибылью $3,7 млрд. В 2016 г. корпорация приобрела структурное подразделение американской General Electric за $5,4 млрд.