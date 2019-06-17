На Чукотке больше 1 тыс. семей получили выплату на цифровые ресиверы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Больше 1 тыс. семей Чукотки воспользовались выплатой на приобретение ресивера для приема телеканалов в цифровом качестве, сообщается во вторник в официальном аккаунте правительства Чукотского автономного округа в Instagram.

"Выплату в размере 1,4 тыс. рублей на цифровые ресиверы уже получили 1048 семей Чукотки. Воспользоваться этой мерой социальной поддержки могут многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры старше 65 лет, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также ветераны Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности выплату на цифровые ресиверы в округе могут получить до пяти тысяч семей.

Аналоговое телевидение на Чукотке было отключено 3 июня. Жители всех населенных пунктов получили возможность бесплатно смотреть 20 цифровых каналов. Не вошли в зону охвата цифровым вещанием 609 домохозяйств в девяти поселках региона. Для них установлено и настроено спутниковое телевизионное оборудование.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества.