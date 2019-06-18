Вертолеты вместо самолетов начали летать на Соловки из Архангельска из-за ремонта полосы

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Авиасообщение с Соловецким архипелагом со вторника начало осуществляться вертолетами вместо самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Соловков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"С 18 июня авиасообщение с Соловецким архипелагом ограничено. Это связано с началом активных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Чтобы обеспечить транспортную доступность Соловков на период реконструкции аэропорта, правительством Архангельской области принято решение об организации регулярных рейсов на вертолетах Ми-8 АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС заместитель директора авиаотряда Михаил Кабринский, рейсы туда и обратно будут осуществляться по вторникам и пятницам. "В вертолете 22 кресла, но он может перевезти только 14-16 пассажиров, поскольку на Соловках нет возможности для заправки. Обратно вертолет может взять 22 человека. В самолете максимальная загрузка вперед 20 человек, с Соловков - 19", - сказал Кабринский.

Время в пути на вертолете в одну сторону составляет полтора часа, полет самолета - 45 минут. Ориентировочно вертолетные рейсы будут осуществляться до конца навигации на Белом море - до 30 октября.

Потребность в реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловецком архипелаге вызвана ее значительной изношенностью. Существующий аэропортовый комплекс был построен более 70 лет назад, а искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы установлено в 2001 году. В настоящее время ведутся подготовительные работы и демонтаж существующего металлического покрытия. В планах на 2019 год - реконструкция полосы протяженностью 900 метров. В 2020 году будет отремонтирована оставшаяся часть взлетно-посадочной полосы протяженностью 600 метров, построен служебно-пассажирский терминал.

Все проектные решения по реконструкции аэропортового комплекса проходят обязательное согласование с ЮНЕСКО. После реконструкции длина полосы составит 1,5 тыс. м с возможностью посадки самолетов типа Ан-24, Bombardier Q400 и классом ниже, что позволит исключить увеличение антропогенной нагрузки на Соловки. Альтернативный путь добраться до архипелага - поездом до населенного пункта Кемь в Карелии, оттуда на судне по Белому морю.