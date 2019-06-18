"Газпром нефть" провела первую экспедицию по изучению нарвала

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" успешно завершила первую экспедицию проекта "Нарвал. Легенда Арктики". В результате четырехнедельного исследования района архипелага Земля Франца-Иосифа ученым удалось получить данные об обитании нарвалов - редкого вида китообразных - в российской Арктике, которые станут основой программы по изучению этого вида до 2022 года, сообщает компания.

"Проект "Нарвал. Легенда Арктики" - экологический проект масштабной программы компании "Время Арктики" - позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по его сохранению и среды обитания. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводились", - отмечается в сообщении компании.

В разведывательной экспедиции компания "Газпром нефть" и научный партнер проекта Институт проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова успешно провели первые полноценные полевые исследования редкого морского животного. Во время авиационных разведок исследователи зафиксировали нарвалов в северной части архипелага у островов Карла-Александра и Джексона. Группы нарвалов общей численностью более 30 особей состояли из самцов и самок с детенышами.

Регистрация сразу нескольких материнских групп в одной акватории, по мнению ученых, крайне важное событие. Предположительно, воды архипелага служат местом обитанием репродуктивной части популяции.

В "Газпром нефти" считают, что новые данные, полученные в ходе экспедиции, позволят сформировать программу по дальнейшему изучению нарвалов и среды их обитания в Арктике высоких широт до 2022 года.