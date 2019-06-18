Экологи Северного флота обнаружили в Якутии немецкую армейскую бочку 1944 года

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Экологи Северного флота обнаружили на арктическом острове Котельный в Якутии уникальную находку - немецкую бочку с топливом времен Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы флота.

"Военнослужащие экологического взвода Северного флота при проведении работ по очистке от металлолома арктического острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых обнаружили 200-литровую металлическую бочку немецкого производства 1944 года армейского предназначения. Год выпуска отштампован на крышке бочки", - сообщили на флоте.

Этот исторический объект будет доставлен в мурманский Военно-морской музей Северного флота, специалисты которого выяснят историю появления бочки на далеком арктическом архипелаге. Предположительно, бочка из-под топлива могла попасть на остров Котельный во время Великой Отечественной войны в ходе рейда гитлеровских подводников или уже в послевоенные годы при освоении Арктики советскими учеными и военнослужащими.

В предыдущие периоды работы экологического взвода Северного флота на острове Котельный были обнаружены старые металлические бочки американского производства. Крышка одной из них сегодня находится в Музее ВВС Северного флота в поселке Сафоново.

Военнослужащие экологического взвода Северного флота приступили к работам по очистке острова Котельный от металлического мусора в конце прошлой недели. В этом году им предстоит собрать и подготовить к утилизации 300 т металлолома. За несколько дней работы они собрали и спрессовали 6,5 т металлолома. Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3,3 тыс. т металлолома.

Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых, толстостенных - в три-четыре раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры. Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома.