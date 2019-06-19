Число отказов в выдаче "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае снизилось до минимума

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Бесплатные земли по программе "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае выдают практически без отказов. Число отказов по заявкам снизилось до 2% от их общего количества, сообщил ТАСС начальник отдела по взаимодействию с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" министерства имущественных отношений региона Андрей Примак.

"В Хабаровском крае количество отказов на выдачу участков по программе "Дальневосточный гектар" сократилось до 2% от общего количества выданных наделов. С начала реализации закона, в первые два года, их количество доходило до 25%. Всего было порядка 2 тыс. отказов", - сказал Примак.

Он отметил, что это было связано с неудовлетворительной работой информационной системы по формированию участков, непредоставлением военными данных о границах подведомственных земель, а также из-за отсутствия информации в кадастре по участкам, полученным в советские годы. Сейчас границы в основном уточнены, в выдаче участка отказывают только в том случае, если его границы попадают на запретные территории и заявитель не соглашается со специально подобранными для него другими вариантами.

Примак уточнил, что в месяц выдается около 150 участков. В регионе, добавил он, около 40% территории свободно для выдачи гектаров, много земли расположены рядом с Хабаровском.

Волонтеры во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году сообщали о проблемах с инфраструктурой территорий. "Сейчас закончено проектирование дорог в районе поселений Свечино и Кругликово, где сконцентрированы выданные гектары, в этом году начнется их строительство, завершить которое планируется в следующем", - сказал Примак.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.