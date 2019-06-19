В Крыму разрабатывают схему перехвата четырех рек для снабжения водой полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Межгорное водохранилище в Крыму восстановят к 2024 году после пятилетнего простоя, специалисты разрабатывают схему по перехвату вод четырех горных рек для его наполнения. Об этом сообщил журналистам гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

В апреле президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Решение проблемы важно и для развития экономики, и для повседневной жизни на полуострове.

"По рекам Салгир, Альма, Бельбек, Кача сбрасывается в паводковый период более 50 млн куб. м, нам хватит 35 млн куб. м. <…> Выделены средства на проектные работы по перехвату в паводковый период этих вод и возобновлению деятельности Межгорного водохранилища", - сказал Баженов.

По его словам, Межгорное водохранилище до 2014 года снабжалось по системе Северо-Крымского канала, который до перекрытия Украиной более чем на 70% обеспечивал потребности региона в воде. В настоящее время оно не используется, оборудование пришло в негодность.

Баженов отметил, что в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя республике выделено 25 млрд рублей, которые будут использованы для проведения реконструкции водохранилища до 2024 года. В частности, будет проведена полная реконструкция основания водохранилища, углубление, гидроизоляция, замена изношенного магистрального трубопровода.

"Количество воды достаточно для заполнения водой из рек в паводковый период. Это порядка 35 млн куб. м. Этого хватит для гарантированного обеспечения в засушливые годы Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя", - уточнил Баженов.

О водоснабжении Крыма

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.