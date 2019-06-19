Саранчу выявили почти во всех районах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Обработку сельскохозяйственных полей от саранчи в Ставропольском крае намерены завершить до конца августа. Сейчас насекомое выявили в 21 из 26 районов региона на площади 70 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В 2018 году из-за риска распространения саранчи в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности выделенная сумма на борьбу с вредителем в 2018 году в крае составила порядка 40 млн рублей.

"Саранчовые обнаружены в 21 районе края на площади 70 тыс. га. Всего защитные мероприятия проведены в 15 районах на 40,4 тыс. га. Всю работу планируется завершить до конца августа", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в бюджете края на обработку полей предусмотрено 28 млн рублей. "Наибольшие площади, обработанные против саранчовых вредителей, отмечены в Левокумском, Нефтекумском и Арзгирском районах. В крае задействована 61 единица наземной техники и 7 авиабортов", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства региона Андрея Олейникова.

Из-за саранчи в 2018 году режим чрезвычайной ситуации вводили в некоторых районах Дагестана и Ставропольского края, режим повышенной готовности действовал в шести районах Калмыкии. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с насекомым десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.