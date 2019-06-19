В Карачаево-Черкесии приступили к строительству двух малых ГЭС

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Строительство Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2 началось в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Торжественная церемония запуска строительства прошла в среду с участием главы региона Рашида Темрезова и генерального директора ПАО "Русгидро" Николая Шульгинова.

"Суммарная выработка станций, которые будут введены в 2021-2022 годах, составит 170 млн кВт/ч. Желаю реализовать проект в срок, любое отклонение по срокам - штрафуемо", - сказал Шульгинов.

В свою очередь глава региона напомнил, что в конце 2016 года в КЧР открывали уникальный гидротехнический объект - Зленечукскую ГЭС. "Сегодняшнее событие - начало строительства двух новых современных гидростанции общей мощностью 50 МВт - это еще один очень серьезный шаг в развитии энергетики на территории КЧР, Северо-Кавказского федерального округа и в целом России", - подчеркнул Темрезов.

Согласно новому проекту, который предусмотрен в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году соглашения, в Усть-Джегутинском районе республики к 2021-2022 годам на реке Кубань построят две малых гидроэлектростанции мощностью в 24,9 МВт каждая и средней годовой выработкой электричества 83,8 млн кВт/ч.

Красногорская МГЭС-1 и МГЭС-2, помимо выработки электроэнергии, будут выравнивать колебания уровня воды, возникающие по изменении режимов работы объектов.

Как отметили в пресс-службе компании, в рамках проекта возведения Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом и правобережная защитная дамба длиной 475 м. В здании каждой МГЭС будут размещены два гидроагрегата мощностью 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м.