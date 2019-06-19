Число отдохнувших на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в I квартале выросло на 4%

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Туристический поток на курорт "Эльбрус" за первые три месяца 2019 года увеличился почти на 4% и составил около 160 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР).

"Анализ предварительных данных показал, что за 5 месяцев текущего года Кабардино-Балкарию посетили 290 тыс. туристов и отдыхающих. Наиболее популярной зимней туристической дестинацией остается Приэльбрусье. За I квартал 2019 года на курорте "Эльбрус" отдохнуло почти 160 тыс. человек, что на 3,7% выше аналогичного периода прошлого года (154 тыс. человек), основной поток туристов пришелся на поляну Азау, которую посетили 119 тыс. человек", - приводит слова главы ведомства Мурата Шогенцукова его пресс-служба.

Шогенцуков прогнозирует, что турпоток в КБР по итогам полугодия составит 340 тыс. человек. "С 12 июня канатные дороги на курорте перешли на летний режим работы, это значит, что период массового катания подошел к концу, но природные и технические условия позволяют организовать на высоте около 4 тыс. метров тренировки для спортсменов горнолыжников", - уточнили в министерстве.

В летний период отдых в регион популярен в основном у иностранцев, ежегодно восхождение на Эльбрус совершают около 3 тыс. зарубежных туристов.

Министр курортов и туризма республики надеется, что и летний сезон покажет себя с положительной стороны. Все более востребованы становятся такие турдестинации, как Черекское ущелье с заповедными местами и альпинистской "меккой" Безенги, Чегемское ущелье с экстремальными видами отдыха и историко-природными достопримечательностями, не отстает от них и Зольский район. Привлекают гостей из других регионов термальные источники Гедуко, Аушигер, Джилы-Су.