Банковский мост в Петербурге открылся после двухлетней реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Скульптуры крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, установлены на Банковском мосту после завершения его двухлетней реставрации. В церемонии открытия принял участие врио губернатора города Александр Беглов.

"Двести лет грифоны не покидали этот мост, они были свидетелями истории нашего города. Сегодня мы их возвращаем на историческое место после реставрации", - сказал Беглов.

Реставраторы воссоздали первоначальный вид скульптур, который был немного изменен в 1950-е годы. Львов привыкли видеть зелеными, но изначально они были черного цвета - он восстановлен, как и форма фонарей. Также удалены следы повреждений, отставленных горожанами и туристами, которые верят в то, что грифоны исполняют желания. Фигуры покрыли специальным антивандальным составом.

Реставрацию скульптур львов профинансировал Сбербанк, общие затраты составили около 20 млн рублей.

Мост через канал Грибоедова был полностью демонтирован для реставрации в начале 2017 года, его планировалось открыть в 2018 году, но работы затянулись из-за ремонта несущей части переправы.

Вантовый мост был построен по проекту архитектора Вильгельма Треттера в 1825-1826 годах возле здания Ассигнационного банка, в котором сейчас располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Из-за близости к финансовому учреждению мост назвали Банковским. Его особенность - четыре чугунных льва с позолоченными крыльями, созданные по модели скульптора Павла Соколова на Александровском чугунолитейном заводе. Они не только украшают мост, но и частично маскируют его крепления. Фигуры признаны объектом культурного наследия федерального значения.