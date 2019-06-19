Глава Карелии: кураторство улучшит взаимодействие республики с федеральным центром

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию Карелии. Такое мнение в среду ТАСС высказал глава республики Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. В частности, министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором республик Алтай, Карелия и Тува.

"Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное взаимодействие с федеральным центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Надеюсь, что личное участие Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, сдерживающих развитие нашего региона", - сказал Парфенчиков.

Он также отметил, что власти республики активно сотрудничают с Минэкономразвития по вопросам реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

"В настоящий момент правительство Карелии готовит расширенное выездное совещание Министерства экономического развития РФ, по итогам которого будет определены меры по социально-экономическому развитию региона", - добавил глава республики.