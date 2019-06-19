Новую больницу скорой помощи по европейским стандартам открыли в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 19 июня. /ТАСС/. Новую больницу для оказания экстренной медицинской помощи, построенную в соответствии с европейскими стандартами, открыли в Грозном. Учреждение рассчитано на 400 мест и включает 14 отделений.

"В рамках объявленного мною Года здравоохранения [в Чечне] нами реализуется комплекс мер, направленных на развитие материально-технической базы и кадрового потенциала наших больниц и поликлиник. Мы строим и восстанавливаем ряд лечебных учреждений. Сегодняшнее открытие новой больницы является важным шагом в достижении стоящих перед нами целей", - сказал на церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров.

Первая городская больница и ранее выполняла функцию больницы скорой помощи, но была разрушена в ходе двух военных кампаний на территории республики. Ее восстанавливали поэтапно в рамках госпрограммы, открытие приурочили ко Дню медицинского работника.

"Маршрутизация и логистика внутри учреждения продумана максимально, фактически здесь планируется разделение потоков на красное, зеленое и оранжевое. Это соответствует европейским стандартам. Индикаторы национального проекта ["Здравоохранение"], которые зависят от экстренной медицинской помощи, мы надеемся, будет легче достигнуть в условиях нового стационара", - сообщил журналистам министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, добавив, что в 2020 году состоится запуск последней очереди больницы.

На территории учреждения также открыли мемориал памяти врачей, погибших и пострадавших в ходе двух военных кампаний. На ней выгравированы имена 36 медицинских работников.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.