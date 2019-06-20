Площадь пожаров на труднодоступных территориях Якутии превысила 235 тыс. га

ТАСС, 20 июня. Пожары в труднодоступных и удаленных районах Якутии заняли более чем 235 тыс. га, говорится в распространенном в четверг пресс-службой регионального Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства сообщении.

"На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 95 зарегистрированных термоточек в Алданском, Аллаиховском, Верхоянском, Таттинском, Сунтарском, Томпонском, Жиганском, Эвено-Бытантайском, Момском, Усть-Янском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 235 528 га, из них лесной площади - 167 601 га, нелесная - 67 927 га", - сообщила пресс-служба.

Как отметила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, эти пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Ранее сообщалось, что в пяти муниципалитетах Якутии - в Алданском, Усть-Алданском, Томпонском, Эвено-Бытантайском районах и городском округе Якутска - действует особый противопожарный режим, а в Верхоянском районе действует режим ЧС муниципального характера. Леса в Якутском и Усть-Алданском лесничествах региона специалисты тушат леса с помощью взрывов. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни погода сохранится сухой и жаркой, в Верхоянском регионе температура днем может подниматься до 33 градусов тепла, что сохраняет высокий класс пожарной опасности.