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Четыре военных городка на Сахалине в течение года планируется передать региону

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, этот шаг позволит решить острые социальные проблемы городков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сахалина намерены в течение года перевести в свою собственность четыре военных городка, которые в настоящее время принадлежат Минобороны России. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы делаем "пилот", четыре городка мы постараемся забрать в ближайшее время, в ближайший год ... решение мы будем принимать в ближайшие несколько месяцев, а передача потребует некоторого времени", - сказал журналистам Лимаренко, не уточнив их названия.

При этом он добавил, что к зиме эти военные городки власти Сахалина намерены готовить совместно с Минобороны. Передача городков в ведомство региона, по словам Лимаренко, позволит решить их острые социальные проблемы.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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