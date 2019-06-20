Четыре военных городка на Сахалине в течение года планируется передать региону

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сахалина намерены в течение года перевести в свою собственность четыре военных городка, которые в настоящее время принадлежат Минобороны России. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы делаем "пилот", четыре городка мы постараемся забрать в ближайшее время, в ближайший год ... решение мы будем принимать в ближайшие несколько месяцев, а передача потребует некоторого времени", - сказал журналистам Лимаренко, не уточнив их названия.

При этом он добавил, что к зиме эти военные городки власти Сахалина намерены готовить совместно с Минобороны. Передача городков в ведомство региона, по словам Лимаренко, позволит решить их острые социальные проблемы.