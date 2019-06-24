Поле для экспериментов. Чем театр в Перми притягивает любителей искусства со всего мира

Пермский театр всегда был одним из оперно-балетных центров России и едва ли не самой большой гордостью Перми. Когда-то его называли лабораторией советской оперы, а балет неизменно был знаком качества

Во времена Георгия Исаакяна, который руководил театром с 2001 по 2010 год, на сцене театра появлялись нетривиальные постановки, созданные в сотрудничестве с известными и талантливыми художниками. Например, вместе с Эрнстом Гейдебрехтом Исаакян поставил "Орфея" Монтеверди и — получил "Золотую маску". Артисты и постановщики стряхивали пыль с забытых произведений вроде "Клеопатры" Массне и работали со сложнейшими современными партитурами — "Лолитой" Щедрина или "Пеной дней" Денисова. Эпоха Курентзиса А в 2011 году художественным руководителем театра стал один из самых неординарных дирижеров современности Теодор Курентзис, и в Пермском оперном начались новая эпоха и постоянное стремление к новым, все более высоким уровням исполнения. Сюда стали приезжать выдающиеся режиссеры, хореографы, художники и артисты, работающие на лучших мировых сценах. Сейчас постановки Пермского театра оперы и балета конкурируют по своим качеству и масштабу не только с проектами столичных театров — Большого и Мариинского, Пермская опера нередко сама определяет и зарубежную новостную повестку.

За 20 лет существования фестиваля и премии "Золотая маска" Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 157 раз, из них 29 раз получал награды. В 2018 году хор musicAeterna стал лауреатом премии International Opera Awards — оперного "Оскара", что автоматически определило место хора в числе лучших коллективов мира. Записи оркестра musicAeterna неоднократно отмечались и признавались в числе лучших экспертами международных премий Echo Klassik, Edison Klassiek, Gramophone Classical Music Awards, Diapason d'Or, Der Preis der deutschen Schallplattenkritik и других. Лауреатами самых престижных профессиональных конкурсов каждый год становятся и артисты, и музыканты театра. Пермские спектакли — балетные или оперные — определяют и создают сегодня современный театральный контекст. Не случайно в Пермь иногда целыми самолетами приезжают зрители из крупнейших городов России и Европы. Они знают: это must see — и пропустив премьеру или концерт в Перми, будешь кусать локти. Более того, труппу, родину которой в театральных кругах уже прозвали "российским Зальцбургом" за высокое качество исполнения и подход к материалу, ежегодно рады видеть на крупнейших европейских театральных форумах и фестивалях. Возможно, один из секретов успеха Пермского театра оперы и балета в том, что его постановки — это результат работы потрясающей команды профессионалов, которые не только увлечены своим делом, но и знают, в каком направлении двигаться дальше.

Описание Павел Савин (Щелкунчик) и Полина Булдакова (Мари) в сцене из балета "Щелкунчик" в постановке Пермского театра оперы и балета © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука театра и хочет сосредоточиться на развитии оркестра и хора musicAeterna. При этом он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми. Власти Пермского края уже выразили Теодору Курентзису благодарность и сообщили, что в репертуаре театра всегда будет место для его оперных постановок и выступлений оркестра musicAeterna. Кто сменит Курентзиса на посту худрука, пока неизвестно. Театр оперы и балета "Наш театр, будучи региональным театром по формальному признаку, является мировой точкой развития музыкально-театрального дела", — говорит исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, добавляя, что культуртрегеры (носители культуры, популяризаторы и распространители просвещения — прим. ТАСС), представители профессионального и любительского сообщества не спускают с театра глаз. Театр берется за самый сложный в постановке материал, а в итоге всегда получается продукт экстра-класса. Особенное внимание к музыке, тщательный подбор голосов и их шлифовка по европейскому образцу — это всегда отличало подход Курентзиса. "Поэтому результат каждый раз превосходит все ожидания. Трилогия Моцарта — Да Понте (оперы Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro и Don Giovanni), "Королева индейцев" Пёрселла, Medea Material Дюсапена, "Жанна на костре" Онеггера, "Травиата" Верди, "Носферату" Курляндского, Cantos Сюмака — это все сложнейшие партитуры, но благодаря им становится понятно: в Пермском оперном театре существует уникальное явление, здесь музыканты могут работать и со старинной музыкой, и с современными музыкальными формами", — добавляет Борисов.

Описание Сцена из спектакля "Королева индейцев" в постановке режиссера Питера Селларса, представленного Пермским театром оперы и балета в рамках фестиваля "Золотая маска" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Однако для многих театралов Пермь немыслима без балета. "Полноценная балетная труппа появилась в Перми тогда, когда появилось свое училище. Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года сюда эвакуировали Кировский (ныне Мариинский — прим. ТАСС) театр и Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой — прим. ТАСС). Летом 1942 года состоялся первый концерт "приезжих" учащихся, в котором принимали участие будущие звезды: Нинель Кургапкина, Ирина Колпакова, Юрий Григорович, Николай Боярчиков и другие, а чуть позже был объявлен и первый военный набор среди местных детей", — рассказала Галина Силина, экскурсовод театра. Сегодня пермские танцовщики талантливо сочетают в своем репертуаре классические постановки и балеты современных хореографов. Это тексты Мариуса Петипа и Льва Иванова, Августа Бурнонвиля и Александра Горского, Джорджа Баланчина и Джерома Роббинса, Иржи Килиана и Уильяма Форсайта, Фредерика Аштона и Кеннета Макмиллана, Ростислава Захарова и Николая Боярчикова, Алексея Мирошниченко и Дагласа Ли.

Описание Артем Мишаков и Наталья де Фробервиль (Домрачева) в сцене из одноактного балета "Условно убитый" © Антон Новодережкин/ТАСС

Уникальная труппа Пермского балета входит в пятерку самых знаменитых балетных коллективов России, с каждой премьерой подтверждая высокий профессиональный статус. Ежегодно балетную труппу театра приглашают на гастроли в страны Европы и Азии, США, Канаду. С 2009 года труппу возглавляет хореограф Алексей Мирошниченко. Вместе с Пермским балетом он поставил ряд работ, среди которых "Дафнис и Хлоя" Равеля, "Шут" и "Золушка" Прокофьева, "Голубая птица и принцесса Флорина" на музыку Адана, "Условно убитый" Шостаковича, новая редакция "Лебединого озера" и "Щелкунчик" Чайковского, "Жар-птица" Стравинского, "Баядерка" Минкуса. Одна из последних его премьер — балет "Шахерезада" на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова, главную партию в котором исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. "Это необычный проект, такие идеи рождаются редко", — поделился Мирошниченко. Появление в Перми Дианы Вишневой, Натальи Осиповой и других балетных звезд еще раз подтверждает, что ни уровень, ни репертуар Пермского театра не уступает лучшим мировым сценам.

Описание Режиссер-постановщик Алексей Мирошниченко (справа) по окончании показа балета Петра Чайковского "Щелкунчик" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

История театра Нотная библиотека Пермской оперы хранит партитуры спектаклей, которые идут или когда-либо шли в театре. Нам повезло: мы успели пообщаться с Галиной Силиной, бессменным экскурсоводом, художником-оформителем, хранителем истории и архива Пермского театра оперы и балета. Недавно Галина Силина ушла из жизни, отдав театру более 40 лет. Галина, которая собирала и бережно хранила архивные документы, рассказала, что в первые годы работы театра пермяки очень любили слушать оперу, а в газетах начала века ежедневно публиковали отчет о вчерашних спектаклях. Пермская опера — один из редчайших примеров, когда провинциальный русский театр был построен по инициативе горожан и на их средства. Весомый вклад в его строительство внесли пароходчик Иван Любимов, дед знаменитого импресарио Павел Дягилев и даже рабочие Мотовилихинских заводов. "Пермяки не могли жить без театра, они хотели, чтобы у них пели только самые лучшие артисты. Николай Боголюбов, один из известнейших деятелей российского оперного театра и один из первых режиссеров, работавших у нас, приехал в Пермь и остался здесь на четыре года. Счастливых четыре года! В своих мемуарах он описывал жизнь в Перми как волшебный сон", — рассказала Галина Николаевна. Реконструкция театра В середине 1950-х годов была проведена реконструкция театра. С тех пор Пермская опера словно матрешка: вокруг несущих стен первого каменного здания достроили здание новое. Таким образом архитекторы решили проблему отсутствия гримерок и балетных классов, но, к сожалению, зрительный зал и сцена остались заперты "в старой коробке" без возможности расширения. Реконструкция была завершена в 1959 году и с тех пор больше не проводилась.

Описание Здание Пермского театра оперы и балета © Пресс-служба Пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского

Сейчас Пермский театр оперы и балета ждет, когда построят здание, где разместится новая сцена, намного больше существующей. Конкурс на проектирование уже объявлен, правительство РФ поддержало инициативу и планирует выделить деньги на строительство. "Новая сцена даст возможность раскрыть творческие потенциалы театра. Появится возможность поставить тетралогию Вагнера "Кольцо Нибелунга" или "Аиду" Верди, у нас даже оркестр, необходимый для этих постановок, не вместится в оркестровую яму, не говоря уже о сценическом пространстве. Балетные артисты тоже постоянно сталкиваются с трудностями, которые таит в себе маленькая сцена", — отметил исполнительный директор театра Андрей Борисов. "Очень важно в театре создавать домашнюю семейную атмосферу" Но сколько бы ни было зданий и сцен у театра, важнее всего та атмосфера, в которую окунается каждый, кто здесь оказывается. "У нас царит атмосфера уважения и любви, в театре дружный слаженный коллектив, здесь создаются условия для развития таланта артистов, здесь рождаются звезды оперы и балета. Пермский театр — это большая и дружная семья", — говорит директор.

"Многие артисты, режиссеры, которые приезжают в наш театр, отмечают особую атмосферу, он отличается искренней поддержкой. Конкуренция у нас, конечно, присутствует, но мы всегда друг другу помогаем, поддерживаем, мы общаемся и дружим за пределами театра", — поделилась солистка Пермской оперы, меццо-сопрано Наталья Буклага. Дягилевский фестиваль — 2019 С 20 по 30 мая в Перми прошел Международный Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов Европы, который состоялся уже в 11-й раз. В этом году акцент сделали на концертную часть — в программу фестиваля включили как старинные сочинения, так и современные экспериментальные опусы. Открылось действо Девятой симфонией Малера: монументальное и сложное произведение исполнил Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей. По традиции несколько концертов прошло в Доме Дягилева в полной темноте, на рассвете в зале "деревянных богов" Пермской художественной галереи.

Описание Ночной концерт Московского ансамбля современной музыки © Эдвард Тихонов/Дягилевский фестиваль