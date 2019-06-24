Поле для экспериментов. Чем театр в Перми притягивает любителей искусства со всего мира

Во времена Георгия Исаакяна, который руководил театром с 2001 по 2010 год, на сцене театра появлялись нетривиальные постановки, созданные в сотрудничестве с известными и талантливыми художниками. Например, вместе с Эрнстом Гейдебрехтом Исаакян поставил "Орфея" Монтеверди и — получил "Золотую маску". Артисты и постановщики стряхивали пыль с забытых произведений вроде "Клеопатры" Массне и работали со сложнейшими современными партитурами — "Лолитой" Щедрина или "Пеной дней" Денисова.
Эпоха Курентзиса
А в 2011 году художественным руководителем театра стал один из самых неординарных дирижеров современности Теодор Курентзис, и в Пермском оперном начались новая эпоха и постоянное стремление к новым, все более высоким уровням исполнения.
Сюда стали приезжать выдающиеся режиссеры, хореографы, художники и артисты, работающие на лучших мировых сценах. Сейчас постановки Пермского театра оперы и балета конкурируют по своим качеству и масштабу не только с проектами столичных театров — Большого и Мариинского, Пермская опера нередко сама определяет и зарубежную новостную повестку.
За 20 лет существования фестиваля и премии "Золотая маска" Пермский театр оперы и балета попадал в номинации 157 раз, из них 29 раз получал награды.
В 2018 году хор musicAeterna стал лауреатом премии International Opera Awards — оперного "Оскара", что автоматически определило место хора в числе лучших коллективов мира. Записи оркестра musicAeterna неоднократно отмечались и признавались в числе лучших экспертами международных премий Echo Klassik, Edison Klassiek, Gramophone Classical Music Awards, Diapason d'Or, Der Preis der deutschen Schallplattenkritik и других. Лауреатами самых престижных профессиональных конкурсов каждый год становятся и артисты, и музыканты театра.
Пермские спектакли — балетные или оперные — определяют и создают сегодня современный театральный контекст. Не случайно в Пермь иногда целыми самолетами приезжают зрители из крупнейших городов России и Европы. Они знают: это must see — и пропустив премьеру или концерт в Перми, будешь кусать локти.
Более того, труппу, родину которой в театральных кругах уже прозвали "российским Зальцбургом" за высокое качество исполнения и подход к материалу, ежегодно рады видеть на крупнейших европейских театральных форумах и фестивалях.
Возможно, один из секретов успеха Пермского театра оперы и балета в том, что его постановки — это результат работы потрясающей команды профессионалов, которые не только увлечены своим делом, но и знают, в каком направлении двигаться дальше.
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука театра и хочет сосредоточиться на развитии оркестра и хора musicAeterna. При этом он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.
Власти Пермского края уже выразили Теодору Курентзису благодарность и сообщили, что в репертуаре театра всегда будет место для его оперных постановок и выступлений оркестра musicAeterna. Кто сменит Курентзиса на посту худрука, пока неизвестно.
Театр оперы и балета
"Наш театр, будучи региональным театром по формальному признаку, является мировой точкой развития музыкально-театрального дела", — говорит исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, добавляя, что культуртрегеры (носители культуры, популяризаторы и распространители просвещения — прим. ТАСС), представители профессионального и любительского сообщества не спускают с театра глаз.
Театр берется за самый сложный в постановке материал, а в итоге всегда получается продукт экстра-класса. Особенное внимание к музыке, тщательный подбор голосов и их шлифовка по европейскому образцу — это всегда отличало подход Курентзиса.
"Поэтому результат каждый раз превосходит все ожидания. Трилогия Моцарта — Да Понте (оперы Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro и Don Giovanni), "Королева индейцев" Пёрселла, Medea Material Дюсапена, "Жанна на костре" Онеггера, "Травиата" Верди, "Носферату" Курляндского, Cantos Сюмака — это все сложнейшие партитуры, но благодаря им становится понятно: в Пермском оперном театре существует уникальное явление, здесь музыканты могут работать и со старинной музыкой, и с современными музыкальными формами", — добавляет Борисов.
Однако для многих театралов Пермь немыслима без балета.
"Полноценная балетная труппа появилась в Перми тогда, когда появилось свое училище. Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года сюда эвакуировали Кировский (ныне Мариинский — прим. ТАСС) театр и Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А.Я. Вагановой — прим. ТАСС).
Летом 1942 года состоялся первый концерт "приезжих" учащихся, в котором принимали участие будущие звезды: Нинель Кургапкина, Ирина Колпакова, Юрий Григорович, Николай Боярчиков и другие, а чуть позже был объявлен и первый военный набор среди местных детей", — рассказала Галина Силина, экскурсовод театра.
Сегодня пермские танцовщики талантливо сочетают в своем репертуаре классические постановки и балеты современных хореографов. Это тексты Мариуса Петипа и Льва Иванова, Августа Бурнонвиля и Александра Горского, Джорджа Баланчина и Джерома Роббинса, Иржи Килиана и Уильяма Форсайта, Фредерика Аштона и Кеннета Макмиллана, Ростислава Захарова и Николая Боярчикова, Алексея Мирошниченко и Дагласа Ли.
Уникальная труппа Пермского балета входит в пятерку самых знаменитых балетных коллективов России, с каждой премьерой подтверждая высокий профессиональный статус. Ежегодно балетную труппу театра приглашают на гастроли в страны Европы и Азии, США, Канаду.
С 2009 года труппу возглавляет хореограф Алексей Мирошниченко. Вместе с Пермским балетом он поставил ряд работ, среди которых "Дафнис и Хлоя" Равеля, "Шут" и "Золушка" Прокофьева, "Голубая птица и принцесса Флорина" на музыку Адана, "Условно убитый" Шостаковича, новая редакция "Лебединого озера" и "Щелкунчик" Чайковского, "Жар-птица" Стравинского, "Баядерка" Минкуса.
Одна из последних его премьер — балет "Шахерезада" на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова, главную партию в котором исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.
"Это необычный проект, такие идеи рождаются редко", — поделился Мирошниченко. Появление в Перми Дианы Вишневой, Натальи Осиповой и других балетных звезд еще раз подтверждает, что ни уровень, ни репертуар Пермского театра не уступает лучшим мировым сценам.
История театра
Нотная библиотека Пермской оперы хранит партитуры спектаклей, которые идут или когда-либо шли в театре. Нам повезло: мы успели пообщаться с Галиной Силиной, бессменным экскурсоводом, художником-оформителем, хранителем истории и архива Пермского театра оперы и балета. Недавно Галина Силина ушла из жизни, отдав театру более 40 лет.
Галина, которая собирала и бережно хранила архивные документы, рассказала, что в первые годы работы театра пермяки очень любили слушать оперу, а в газетах начала века ежедневно публиковали отчет о вчерашних спектаклях. Пермская опера — один из редчайших примеров, когда провинциальный русский театр был построен по инициативе горожан и на их средства. Весомый вклад в его строительство внесли пароходчик Иван Любимов, дед знаменитого импресарио Павел Дягилев и даже рабочие Мотовилихинских заводов.
"Пермяки не могли жить без театра, они хотели, чтобы у них пели только самые лучшие артисты. Николай Боголюбов, один из известнейших деятелей российского оперного театра и один из первых режиссеров, работавших у нас, приехал в Пермь и остался здесь на четыре года. Счастливых четыре года! В своих мемуарах он описывал жизнь в Перми как волшебный сон", — рассказала Галина Николаевна.
Реконструкция театра
В середине 1950-х годов была проведена реконструкция театра. С тех пор Пермская опера словно матрешка: вокруг несущих стен первого каменного здания достроили здание новое. Таким образом архитекторы решили проблему отсутствия гримерок и балетных классов, но, к сожалению, зрительный зал и сцена остались заперты "в старой коробке" без возможности расширения. Реконструкция была завершена в 1959 году и с тех пор больше не проводилась.
Сейчас Пермский театр оперы и балета ждет, когда построят здание, где разместится новая сцена, намного больше существующей. Конкурс на проектирование уже объявлен, правительство РФ поддержало инициативу и планирует выделить деньги на строительство.
"Новая сцена даст возможность раскрыть творческие потенциалы театра. Появится возможность поставить тетралогию Вагнера "Кольцо Нибелунга" или "Аиду" Верди, у нас даже оркестр, необходимый для этих постановок, не вместится в оркестровую яму, не говоря уже о сценическом пространстве. Балетные артисты тоже постоянно сталкиваются с трудностями, которые таит в себе маленькая сцена", — отметил исполнительный директор театра Андрей Борисов.
"Очень важно в театре создавать домашнюю семейную атмосферу"
Но сколько бы ни было зданий и сцен у театра, важнее всего та атмосфера, в которую окунается каждый, кто здесь оказывается.
"У нас царит атмосфера уважения и любви, в театре дружный слаженный коллектив, здесь создаются условия для развития таланта артистов, здесь рождаются звезды оперы и балета. Пермский театр — это большая и дружная семья", — говорит директор.
"Многие артисты, режиссеры, которые приезжают в наш театр, отмечают особую атмосферу, он отличается искренней поддержкой. Конкуренция у нас, конечно, присутствует, но мы всегда друг другу помогаем, поддерживаем, мы общаемся и дружим за пределами театра", — поделилась солистка Пермской оперы, меццо-сопрано Наталья Буклага.
Дягилевский фестиваль — 2019
С 20 по 30 мая в Перми прошел Международный Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов Европы, который состоялся уже в 11-й раз.
В этом году акцент сделали на концертную часть — в программу фестиваля включили как старинные сочинения, так и современные экспериментальные опусы. Открылось действо Девятой симфонией Малера: монументальное и сложное произведение исполнил Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей.
По традиции несколько концертов прошло в Доме Дягилева в полной темноте, на рассвете в зале "деревянных богов" Пермской художественной галереи.
Кроме того, в программе были концерты альтернативной музыки, которые второй год подряд прошли в цехах бывшего Завода имени Шпагина.
Впервые в России выступил французский ансамбль старинной музыки La Tempête, коллектив Klangforum Wien исполнил два произведения Георга Фридриха Хааса, а хор musicAeterna — музыку эстонского композитора, создателя авторского стиля tintinnabuli Арво Пярта.
Завершил фестиваль Немецкий реквием Иоганнеса Брамса: вместе с Теодором Курентзисом на сцену вышел один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий с маэстро в Европе, но впервые выступивший в Перми, — Mahler Chamber Orchestra.
Прозвучала и концертная версия оперы Моцарта "Идоменей", которую Теодор Курентзис летом представит в Зальцбурге вместе с режиссером Питером Селларсом. К слову, musicAeterna — единственный российский коллектив, который приглашают на фестиваль в Зальцбург.
Карина Бурьян