В Чечне планируют построить центры онкопомощи и увеличить число мест в больницах

ГРОЗНЫЙ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году планируют построить три центра амбулаторной онкологической помощи и создать почти 400 новых койко-мест в лечебных учреждениях. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров комментирую прямую линию с президентом РФ.

В ходе передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным" к президенту страны обратились россияне с вопросами о доступности медицинской помощи, невозможности записаться к профильным специалистам, нехватке медицинских кадров, очередях в онкодиспансерах, нехватке специалистов в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

"Ведется строительство Курчалоевской ЦРБ на 120 коек, в Сунженской ЦРБ поликлиники на 150 посещений в смену, здания отделения скорой помощи и административного корпуса. В этом году начнем строительство инфекционного корпуса на 100 коек при РДКБ им Глинки. Также планируется начать строительство поликлиники №4 на 150 посещений в смену, участковой больницы села Зандак Ножай-Юртовского района на 25 коек и 70 посещений, трех центров амбулаторной онкологической помощи в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане", - сказал Кадыров.

По словам главы Чечни, помимо этого, планируется начать строительство завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств, поликлиники, участковой больницы и трех центров амбулаторной онкологической помощи.

С начала года власти республики открыли акушерский корпус клинической больницы №4 на 90 коек и поликлинику на 450 посещений в смену. В городской клинической больнице №1 корпус на 270 коек, детскую поликлинику на 250 посещений, региональный сосудистый центр №2 на базе РКБ им Эпендиева на 120 коек.