Дружелюбные и сплоченные. В Самаре проходят VIII Российско-китайские молодежные игры

Участники VIII Российско-китайских молодежных игр в Самаре встречаются не только на спортивных площадках. Например, сборные женских юниорских команд по футболу познакомились на экскурсии. До этого они виделись только на матчах 16 и 18 июня.
"Работаем как один механизм"
Спортсменки живут в разных отелях, тренируются в разное время и даже до речного вокзала едут на отдельных автобусах. Несмотря на это, российские футболистки рассказывают, что стараются знакомиться с соперницами, когда есть возможность. По их словам, китайская сборная — одна из самых дружелюбных и сплоченных команд.
"Во время игры китаянки всегда поддерживают друг друга — это первое, что бросается в глаза. Они и с нами очень приветливые, всегда улыбаются и здороваются. Но пара приветствий — это все, что мы говорили друг другу. Сложно из-за языка", — рассказывает ТАСС полузащитница юниорской команды России Ника Белова.
В автобусе официальный переводчик команды Туяна рассказывает, что почти сразу после экскурсии китайские футболистки поедут на стадион "Самара-Арена". Девушки тренируются ежедневно до позднего вечера. Многие из них начали футбольную карьеру недавно, поэтому готовятся почти без отдыха.
Мэй Цзинянь 15 лет, она занимается футболом три с половиной года, но уже стала капитаном сборной женской юниорской команды Китая. Спортсменка объясняет, что для нее участие в Российско-китайских молодежных играх — гордость: "Мы все из разных городов, но мы быстро подружились и сейчас работаем как один механизм. Мы понимаем, что представляем на этих соревнованиях Китай, и это большая честь для нас", — говорит ТАСС футболистка.
Бункер Сталина и макароны без всего
Для обеих команд подготовили поездку на теплоходе по Волге вдоль Самары. Однако на время экскурсии спортсменок снова разделяют: россиянки уходят на верхнюю палубу, а китаянки остаются внизу вместе с переводчиком. Организаторы объясняют, что уже проводили совместные экскурсии с командами по пляжному волейболу, но это только запутало переводчика и спортсменов. В этот раз спортсменок решили разделить, а затем дать им полтора часа свободного времени.
Китайская сборная воодушевляется, когда узнает, что в Самаре находится Бункер Сталина. В него они пойдут на следующей экскурсии. Переводчик объясняет, что китайскую молодежь действительно интересует история Советского Союза и так называемый красный туризм — особенной популярностью у них пользуется родина Ленина, город Ульяновск.
После официальной экскурсии китайские спортсменки идут наверх и наконец знакомятся со своими соперницами из России. Одна из футболисток достает смартфон и открывает переводчик. Через пару минут вокруг нее собираются обе команды. Первое, что спрашивают китаянки, — разрешают ли их соперницам есть сладости и фастфуд. Оказалось, что русская кухня стала для китайцев настоящим потрясением.
"Мы привыкли к тому, что лапша обязательно подается с соевым соусом, овощами и специями. А тут нам на обед принесли пустые макароны — даже без запаха. Отварили и положили на тарелку. Мы не знали, как это есть, стали просить у официанта соусы, но она нас не поняла. Оказалось, что в России лапша — это гарнир к какому-то блюду и вы едите макароны без всего", — говорит Мэй Цзинянь.
Обменялись телефонами
Россиянки в основном спрашивают про тренировки на стадионе. Позже девушки признаются, что тщательно изучают тактическую схему игры китайских футболисток для того, чтобы не проиграть на соревнованиях. "Первую игру мы выиграли со счетом 2:0, во второй была ничья — 1:1. Сейчас мы активно занимаемся, чтобы выиграть и на последнем матче", — объясняют спортсменки.
Футболистки обеих команд громко хохочут. Девушки все еще нагибаются над телефоном, обняв друг друга, чтобы не подпустить тренеров и журналистов, — говорят, теперь они обсуждают секреты. Экскурсоводы объясняют: так делают все команды, как только познакомятся. После выхода на причал команды снова разделяются и рассаживаются в отдельные автобусы. В следующий раз футболистки встретятся только на поле. Однако почти все они успели обменяться телефонами, чтобы продолжить общаться и после соревнований.
Российско-китайские молодежные игры проходят с 15 по 22 июня. Спортсмены соревнуются в восьми дисциплинах: художественная гимнастика, плавание, велоспорт, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол, бадминтон. В Играх принимают участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте 15–19 лет.
Татьяна Попова