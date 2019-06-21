Дружелюбные и сплоченные. В Самаре проходят VIII Российско-китайские молодежные игры

Спортсмены живут в разных отелях и почти не имеют возможности общаться. Но во время общих экскурсий удается познакомиться, обменяться телефонами и подружиться

Участники VIII Российско-китайских молодежных игр в Самаре встречаются не только на спортивных площадках. Например, сборные женских юниорских команд по футболу познакомились на экскурсии. До этого они виделись только на матчах 16 и 18 июня. "Работаем как один механизм" Спортсменки живут в разных отелях, тренируются в разное время и даже до речного вокзала едут на отдельных автобусах. Несмотря на это, российские футболистки рассказывают, что стараются знакомиться с соперницами, когда есть возможность. По их словам, китайская сборная — одна из самых дружелюбных и сплоченных команд.

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"Во время игры китаянки всегда поддерживают друг друга — это первое, что бросается в глаза. Они и с нами очень приветливые, всегда улыбаются и здороваются. Но пара приветствий — это все, что мы говорили друг другу. Сложно из-за языка", — рассказывает ТАСС полузащитница юниорской команды России Ника Белова. В автобусе официальный переводчик команды Туяна рассказывает, что почти сразу после экскурсии китайские футболистки поедут на стадион "Самара-Арена". Девушки тренируются ежедневно до позднего вечера. Многие из них начали футбольную карьеру недавно, поэтому готовятся почти без отдыха. Мэй Цзинянь 15 лет, она занимается футболом три с половиной года, но уже стала капитаном сборной женской юниорской команды Китая. Спортсменка объясняет, что для нее участие в Российско-китайских молодежных играх — гордость: "Мы все из разных городов, но мы быстро подружились и сейчас работаем как один механизм. Мы понимаем, что представляем на этих соревнованиях Китай, и это большая честь для нас", — говорит ТАСС футболистка. Бункер Сталина и макароны без всего Для обеих команд подготовили поездку на теплоходе по Волге вдоль Самары. Однако на время экскурсии спортсменок снова разделяют: россиянки уходят на верхнюю палубу, а китаянки остаются внизу вместе с переводчиком. Организаторы объясняют, что уже проводили совместные экскурсии с командами по пляжному волейболу, но это только запутало переводчика и спортсменов. В этот раз спортсменок решили разделить, а затем дать им полтора часа свободного времени. Китайская сборная воодушевляется, когда узнает, что в Самаре находится Бункер Сталина. В него они пойдут на следующей экскурсии. Переводчик объясняет, что китайскую молодежь действительно интересует история Советского Союза и так называемый красный туризм — особенной популярностью у них пользуется родина Ленина, город Ульяновск.