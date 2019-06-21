Роспотребнадзор признал безопасной для купания воду на Черноморском побережье России

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Исследования показали, что вода в рекреационных зонах на Черноморском побережье безопасна для купания. Об этом сообщила журналистам в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Второй международной конференции по вопросам биобезопасности.

"На сегодняшний день результаты исследования воды в рекреационных зонах на побережье Черноморском в районе Большого Сочи, побережья Геленджика, вокруг всего Крымского полуострова, показывают, что она полностью соответствует требованиям", - сказала Попова.

Она отметила, что "требования по воде морской в РФ выше, чем в Европе".

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.