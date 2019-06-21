Международный саммит молодых парламентариев в Ингушетии собрал представителей 6 стран

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Представители регионов России и еще пяти стран принимают участие во втором международном саммите молодых парламентариев "Магас-2019", который стартовал в Ингушетии, сообщил ТАСС организатор саммита Заурбек Ведзижев.

"На молодежном форуме "Машук-2018" проект по организации второго саммита молодых парламентариев нашел поддержку у жюри, все выигранные средства я вложил в проведение второго саммита. В нем принимают участие порядка 60 представителей молодежных парламентов регионов России и Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Франции и Италии", - сказал Ведзижев.

Как рассказал ТАСС начальник управления по делам молодежи Минобрнауки Ингушетии Адам Галаев, в программу саммита входят образовательные площадки и большие экскурсии по региону.

"Мы покажем гостям наши крупные предприятия, познакомим с историей и культурой региона, но самой важной частью саммита является образовательный блок. В него входят круглые столы, мастер-классы с экспертами, образовательные программы для развития лидерских качеств, обмена опытом, развития сотрудничества и вовлечения большего количества молодежи в законотворчество", - сказал Галаев.

Стартовал саммит в пятницу, а завершится он 23 июня. На церемонии открытия побывал и глава региона Юнус-Бек Евкуров. "Думаю, форум имеет все перспективы для того, чтобы стать площадкой для делового и творческого общения, результаты которого внесут существенный вклад в рост эффективности молодежного парламентского движения. И я уверен, что здесь будет заложена крепкая дружба между молодыми людьми, которым предстоит создавать мирное будущее", - передает пресс-служба главы республики слова Евкурова на открытии саммита.

Первый на Северном Кавказе международный саммит молодых парламентариев из 12 стран мира и России "Магас-2018" прошел в Ингушетии в апреле 2018 года. На форуме были проведены презентации лучших практик организации работы с молодежью в регионах страны, разработаны новые форматы взаимодействия с молодежью, подписаны соглашения о сотрудничестве между лидерами молодежных парламентов иностранных государств и регионов России.