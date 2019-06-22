Башню главного вокзала Крыма отреставрируют к началу движения поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Объект культурного наследия, достопримечательность Симферополя - башня железнодорожного вокзала - будет отреставрирована до конца года, к началу движения поездов через Керченский пролив, сообщили ТАСС в ФГУП "Крымская железная дорога".

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" было показано записанное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" видеообращение крымского школьника, который спросил о ремонте вокзала в Симферополе. Мальчик сказал, что хотел бы, чтобы по Крымскому мосту запустили такие поезда как "Сапсан" или "Ласточка".

"До окончания текущего года по вокзалу Симферополь будут выполнены ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Водонапорная башня". Будет усилен шпиль башни и проведен косметический ремонт ротонды второго яруса водонапорной башни. Также будут произведены реставрационные работы по воссозданию четырех угловых колонн, воссоздание угловых свесов и расчистка фасада башни", - говорится в официальном ответе КЖД на запрос ТАСС.

В компании уточнили, что на башне планируется установить декоративную подсветку. Объекты вокзального комплекса в Симферополе будут оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. До начала движения поездов через пролив отремонтируют навесы перрона и платформ вокзала и тротуар привокзальной площади. Для слабовидящих пассажиров уложат специальную тактильную плитку.

Отмечается, что до конца года ремонт запланирован и на других вокзальных комплексах КЖД. Когда они будут выполнены, все станции "примут на должном уровне планируемый поток пассажиров".

О башне

Водонапорная башня вокзала Симферополя является объектом культурного наследия. Башня высотой 42 м, с огромными часами со всех сторон - одна из достопримечательностей города и самое высокое здание вокзала.

С каждой стороны башни находятся циферблаты часов диаметром около 3 м, у цифр расположены знаки зодиака. Длина минутных стрелок - 2 м, часовых - 1,5 м. Часы изготовлены на Московском часовом заводе в 1951 году. Часовой механизм приводится в движение гирями, по 250 кг каждая. Заводятся часы раз в девять дней. В башне находится также резервуар, в который насосы закачивают воду из артезианской скважины, находящейся в этой же башне. Шпиль башни венчает пятиконечная звезда.

Крымский мост

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря.