Эксперты рассказали о состоянии косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Беспокойство у косаток и белух, связанное с транспортировкой из бухты Средней в Приморском крае к местам выпуска, снизилось, сообщается в субботу на сайте тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"По словам специалистов, дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно", - говорится в сообщении.

Животные находятся в транспортировочных ваннах, которые накрыты тентами, предохраняющими их от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом, их контейнеры расположены рядом.

В ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в четверг было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте Средней в Приморском крае косаток и белух к местам выпуска. На маршруте перевозки были организовали пункты для замены воды в ваннах, с помощью которых их транспортируют. Борта оборудованы специальной мягкой тканью, чтобы животные были в безопасности и при транспортировке не поранились, в составе каравана есть автомобили с необходимым запасом соли. Маршрут следования - 1,8 тыс. км.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.