Единороссы просят Минкультуры создать музеи почти на 90 военных объектах в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" подготовила программу охраны фортификационных сооружений, расположенных в Севастополе, которая предусматривает музеефикацию почти 90 объектов, сообщил ТАСС секретарь севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин.

В феврале секретарь генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что единороссы намерены вынести на обсуждение в Госдуме планы по созданию музея фортификационных сооружений Севастополя. Средства федерального бюджета на подобные проекты могут быть направлены, например, в рамках партийного проекта "Историческая память".

"Проект уже готов: 86 объектов - фортификационных сооружений. Проект на стадии согласования в Минкультуры, и я думаю, что это один из проектов, которые мы обязательно сделаем в Севастополе", - сказал Саблин.

По его словам, предполагается поэтапное создание музейных объектов на базе этих сооружений. Он подчеркнул, что в разработке проекта участвовали специалисты, в том числе директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.