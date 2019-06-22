Памятник защищавшим Сталинград воинам-чеченцам открыли на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Памятник воинам-чеченцам, защищавшим Сталинград во время битвы на Волге, коренным образом изменившей ход Великой Отечественной войны, торжественно открыт в День памяти и скорби на Мамаевом кургане в Волгограде (ранее - Сталинград), сообщили ТАСС в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Это двухметровый памятный знак черного цвета из гранита и мрамора в форме сторожевой башни, к ней примыкает каменная фигурная плита темного цвета с золотым изображением ордена Великой Отечественной войны с высеченной надписью золотыми буквами "Вечная память и слава героическим сынам чеченского народа, павшим в боях за Сталинград", которая дублируется также на чеченском языке.

"Сегодня на священной земле, обагренной кровью защитников Родины, мы открываем мемориальный памятник, посвященный воинам-чеченцам, проявившим мужество и отвагу в Сталинградской битве. Их жизнь служит олицетворением героизма, беззаветной преданности Отечеству, делу единства, братства и дружбы всех наций и народностей нашей многонациональной страны", - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Волгоградской области Александр Блошкин.

В церемонии открытия памятника приняла участие делегация из Чечни с генерал-лейтенантом полиции Русланом Алхановым. "Увековечение подвига советского солдата - это то немногое, чем можно выразить свою благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков", - отметил в своем выступлении Алханов.

Обелиск из черного гранита и мрамора был открыт с соблюдением всех воинских ритуалов - троекратным ружейным залпом, исполнением гимна России, торжественным маршем роты почетного караула. Ранее на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане были открыты мемориальные плиты и памятные знаки уроженцам Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и некоторых других субъектов РФ.

Подвиг воинов-чеченцев

Число чеченских и ингушских красноармейцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, составило более 40 тыс. человек, многие из них не вернулись домой. За Сталинград сражались более тысячи воинов, призванных из Чечено-Ингушетии.

В первые дни сталинградских сражений 255-й отдельный кавалерийский полк (сформирован в начале 1942 года на территории Чечено-Ингушетии) под командованием Мавлида Висаитова героически действовал на южном направлении в полосе обороны 64-й армии. Бойцы-кавалеристы сражались даже с танковыми армадами противника. 4-й кавалерийский эскадрон под командованием старшего лейтенанта Магомеда Дзабиева был первым по доставке пленных немцев, за две недели он захватил в тылах противника более 50 человек

Другой известный участник битвы - Ханпаша Нурадилов. Из своего пулемета он уничтожил 920 фашистов, захватил семь пулеметов и взял в плен 12 вражеских солдат. Имя Героя Советского Союза Xанпаши Нурадилова высечено на одной из плит памятника-ансамбля на Мамаевом кургане.

Девять чеченцев получили звание Героя Советского Союза за участие в сражениях на различных фронтах Великой Отечественной войны.