Участие в Международных Ганзейских днях в Пскове будут принимать ежедневно 20 тыс. гостей

ПСКОВ, 22 июня. /ТАСС/. От 15 до 20 тыс. человек будут ежедневно принимать участие в мероприятиях Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Александр Братчиков.

"Мы ориентировочно думаем, что в день будет порядка 15-20 тыс. гостей. Это достаточно большой объем гостей, с которым надо правильно работать, чтобы не было нюансов. Приглашения были разосланы большому количеству городов. У нас будут присутствовать [представители городов] Российской Ганзы в составе официальных делегаций. Будут частные гости, кто приедет посмотреть, что такое Ганза", - сказал глава администрации Пскова в ходе пресс-конференции, посвященной готовности города к проведению международного мероприятия.

Братчиков также добавил, что официальная церемония открытия Ганзейских дней пройдет в Псковском кремле. "На открытии планируется выступление Ольги Голодец (вице-премьер РФ - прим. ТАСС) и губернатора Михаила Ведерникова", - сказал он и добавил, что в церемонии также примет участие президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау.

По данным властей, на данный момент в Пскове забронированы все гостиницы, занято более 3,5 тыс. номеров. В дни праздника ежедневно между Псковом, Санкт-Петербургом и Великим Новгородом будут курсировать около 30 туристических автобусов, которые будут перевозить гостей. К обеспечению правопорядка на мероприятиях Ганзейских дней привлечено около 1,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.