В музее Севастополя выразили готовность превратить подводную лодку "Запорожье" в экспонат

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Севастопольский Военно-исторический музей фортификационных сооружений, который расположен в помещениях бывшей секретной базы подводных лодок, готов забрать и превратить в экспонат единственную украинскую подлодку "Запорожье", оставшуюся в Крыму после воссоединения с Россией, заявил ТАСС руководитель музея Юрий Тарарий.

Ранее идею превратить подводную лодку "Запорожье", единственную подлодку, перешедшую в состав Черноморского флота после воссоединения полуострова с Россией, в музейный объект, высказывал Олег Белавенцев, занимавший на тот момент пост полпреда президента в Крымском федеральном округе. Он отмечал, что "можно просто ее распилить на металлолом", но лучше узнать мнение ветеранов-подводников и, если получится, музеефицировать объект.

"Я и мои сотрудники - офицеры, мы служили на подводных лодках. И мы, и совет ветеранов-подводников ждем - не дождемся, когда нам Б-435 (прежнее название подлодки - прим. ТАСС) отдадут. Сейчас эта лодка не может быть использована по прямому назначению, не может выходить в море. А мы хотим рассказать про ее боевой путь в составе Северного и Черноморского флотов, у нас эта информация есть. При распаде СССР лодка осталась Украине, получила имя "Запорожье" и фактически не использовалась", - рассказал Тарарий.

Он уточнил, что раньше в музее были подлодки, которые использовали в качестве экспонатов, но за 23 года, которые Крым находился в составе Украины после распада СССР, они были утрачены. Однако персонал музея имеет навыки и знания, которые позволят превратить Б-435 в интересный музейный объект.

Кроме того, вместе с подлодкой может прийти и специалист, который сейчас служит на ней и "знает ее до винтика". "Если нам отдадут эту подводную лодку, то мы сможем поставить вопрос о том, что надо увеличить штат и набрать людей, которые служили на лодках этого проекта и которые лучше всех смогут и рассказывать про нее, и содержать этот корабль", - отметил собеседник.

Директор музея добавил, что уже обсуждалась идея создать экскурсии для профориентации школьников, есть предложение запустить Школу юных моряков совместно с организацией патриотического воспитания - например, с "Юнармией", и подлодка стала бы прекрасной базой для таких занятий.

О подлодке

В 2014 году украинской стороне было передано 44 корабля и судна ВМС Украины, ранее дислоцировавшихся в Крыму, а также практически вся авиация с крымских аэродромов. Передача была остановлена после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией.

Подводная лодка Б-435 была построена в 1970 году, первоначально она входила в состав Северного флота. В 1990 году подлодка была перевезена на Черное море, а в 1997 году вошла в состав Военно-морских сил Украины. По характеристикам шумности и своим боевым возможностям дизельная подводная лодка перестала отвечать требованиям современного морского боя еще в начале 1980 годов. По причине устаревания систем жизнеобеспечения, вооружения, средств борьбы за живучесть эксплуатация лодки небезопасна для экипажа. В российско-украинских учениях "Фарватер мира" в 2011 году неисправная подводная лодка "Запорожье" использовалась как условно-затонувшая. На ней отрабатывалась задача по спасению аварийной субмарины, лежащей на грунте. "Спасали" подлодку прямо у причала 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ, где она находилась в ремонте.