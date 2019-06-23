Подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля обсудят в Туле

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля пройдет в понедельник в Туле. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства РФ.

"24 июня в Туле состоится заседание организационного комитета по подготовке празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля. Оно пройдет под председательством вице-премьера Константина Чуйченко", - говорится в сообщении.

В заседании также примут участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Во время поездки в регион Чуйченко планирует осмотреть исторические здания в музейном квартале, а также посетить Успенский собор Тульского кремля.

Указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На реализацию основных мероприятий по празднованию предусматривалась субсидия из федерального бюджета в размере 465,9 млн рублей, с учетом регионального софинансирования и внебюджетных средств общий бюджет проекта планировался на уровне 700 млн рублей. Как сообщалось ранее, в марте 2019 года было одобрено выделение дополнительно более 1,2 млрд рублей на ремонт объектов культурного наследия.

В перечень культурных объектов, которые приведут в порядок к юбилею, также вошли ансамбль Никольской церкви и здание полицейского управления, колокольня Никольской церкви и дом купцов Пучковых, расположенные в малых городах, входивших в Большую засечную черту. К 500-летию возведения Тульского кремля в регионе запланировано проведение фестивалей, концертов, культурно-исторических форумов, издание книг, также будут организованы выставочные проекты и конференции.

Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории существующих ныне Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.