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Жара до 42 градусов ожидается в понедельник в некоторых районах Дагестана

В регионе сохранится пятый класс пожароопасности в низменных и частично в предгорных районах

ТАСС, 24 июня. Жаркая погода с температурой воздуха до 42 градусов ожидается в низменных и предгорных районах Дагестана в понедельник. Об этом в воскресенье сообщило региональное управление МЧС.

"В период 12-16 часов 24 июня по низменным и предгорным районам Дагестана ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет 40-42 [градусов]", - говорится в оперативном ежедневном прогнозе ведомства.

Кроме того, 24-25 июня сохранится пятый класс пожароопасности в низменных и частично в предгорных районах, а также четвертый класс пожарной угрозы в в приморских районах республики.

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