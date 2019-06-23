На Северном Кавказе и Кубани прошло учение по борьбе с дронами условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Учение по борьбе с дронами условного противника прошло на Северном Кавказе и Кубани. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В местах дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО на Ставрополье дежурными сменами расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и подразделениями беспилотной авиации проведено совместное учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов авиации условного противника", - говорится в сообщении.

В роли противника выступили расчеты беспилотников из состава подразделений ЮВО, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии.