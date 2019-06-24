Гости ВЭФ-2019 увидят один из обновленных фортов Владивостокской крепости

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Руководство музея - заповедника "Владивостокская крепость" подготовило план благоустройства форта Поспелова, которое осуществить к сентябрю, чтобы представить гостям пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации Приморского края.

Создание федерального музея-заповедника на базе Владивостокской крепости в ноябре прошлого года одобрил президент России Владимир Путин. Крепость представляет собой совокупность из более чем 800 объектов, имеющих разную форму собственности и степень сохранности. Задача музея-заповедника - сохранять и популяризировать уникальный исторический комплекс.

"Форт Поспелова музея - заповедника "Владивостокская крепость" благоустроят к сентябрю и представят гостям пятого Восточного экономического форума", - говорится в опубликованном сообщении.

Владивостокская крепость - комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенных в конце XIX - начале XX века. Крепость создавалась русскими военными инженерами и строителями, солдатами, саперами и принадлежит к числу самых мощных приморских фортификационных сооружений мира.

Форт Поспелова расположен в северной части острова Русский на одноименной горе. В начале XX века артиллерийские батареи крепости стояли на страже входа в пролив Босфор Восточный со стороны Уссурийского залива. В советское время форт использовался в качестве артиллерийских складов. В 2000 годах - как арт-площадка, где проводился фестиваль "Лабиринты острова Русский". В настоящее время форт Поспелова является экскурсионным историческим объектом.