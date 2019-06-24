Гостям ВЭФ представят выставки из собрания Третьяковки, Эрмитажа и галереи Уффици

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, в рамках его культурной программы ждут выставки из собрания Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи, фестиваль талантов Дальнего Востока и экспозиция, посвященная истории Владивостокской крепости. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Для жителей и гостей Приморья в дни пятого Восточного экономического форума подготовили обширную культурную программу. Творческие площадки будут работать как на острове Русский, так и в материковой части Владивостока. Приморская государственная картинная галерея планирует целый ряд проектов. Это экспозиция из собственного собрания, выставки из собрания Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и галереи Уффици", - сообщила пресс-служба.

Основной площадкой Приморского государственного музея имени Арсеньева в дни форума станет визит-центр музея - заповедника "Владивостокская крепость". Здесь в экспозиции площадью 250 квадратных метров будут представлены объекты, рассказывающие об истории крепости. Кроме того, жителей и гостей Приморья в дни ВЭФ ждут ярмарка мастеров народного творчества "Культура. Традиции. Ремесла", пленэр дальневосточных художников и второй фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока".

Помимо этого, в дни форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", на которой будут представлены 11 субъектов федерального округа, в том числе Забайкалье и Бурятия. Первыми на ней смогут побывать участники организованных групп, например, работники различных предприятий, социальных и образовательных учреждений из муниципалитетов, ветераны войны и труда, инвалиды, представители общественных организаций. "Социальный день ВЭФ" пройдет 7 сентября, а с 8 сентября "Улица Дальнего Востока" откроется для всех желающих.

"Приморье в этом году представит обновленный павильон, концепция которого уже разработана. Основная идея - "Приморье - центр притяжения". Планируется, что экспозиция будет состоять из трех тематических блоков - фан-сектора "Открывай мир из Владивостока", посвященного туризму в регионе, зоны проектов "Центр новых возможностей", где будут продемонстрированы успешные проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, и "Владивосток - центр притяжения", где будут представлены масштабные проекты, которые изменят облик столицы Дальнего Востока", - уточнила пресс-служба.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.