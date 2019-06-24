Пятерых вывезенных из Сирии детей россиян доставили в Москву

ГРОЗНЫЙ, 24 июня. /ТАСС/. Пятерых детей, уроженцев Чечни, доставили из Сирии в Москву, написал понедельник глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

"В аэропорту Внуково приземлился самолет, который доставил вывезенных в воскресенье из Сирии пятерых несовершеннолетних детей. Это Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы, самой младшей исполнилось два года. Родители детей погибли. Ко мне с просьбой оказать помощь в установлении места нахождения и вывозе девочек на родину обратились их близкие родственники, проживающие в Надтеречном районе Чечни", - написал Кадыров.

По его словам, вопросом возвращения детей занималась специально созданная рабочая группа. "Тяжелыми усилиями удалось добыть информацию, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии. В результате принятых мер нам удалось решить все организационно-правовые вопросы и вернуть детей в Россию, им предстоит пройти трудный путь реабилитации и привыкания к мирной жизни", - добавил глава Чечни.

Ранее при содействии чеченских властей в Россию были эвакуированы более 150 женщин и детей - жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других регионов РФ, а также граждан Узбекистана и Казахстана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занималась рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, российский сенатор Зияд Сабсаби. Позже была создана федеральная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.

По данным чеченских правозащитников, возвращения на родину ожидают еще несколько сотен российских женщин и детей, которые сейчас находятся на территории Сирии и Ирака.